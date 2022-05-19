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В Херсоне рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789371361.html
В Херсоне рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством
В Херсоне рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством - РИА Новости, 19.05.2022
В Херсоне рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством
Перед бегством из Херсона украинские полицейские прятали оружие и боеприпасы в домах обычных граждан, рассказала РИА Новости одна из местных жительниц, у... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T05:07
2022-05-19T12:41
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
в мире
вооруженные силы украины
россия
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ХЕРСОН, 19 мая — РИА Новости. Перед бегством из Херсона украинские полицейские прятали оружие и боеприпасы в домах обычных граждан, рассказала РИА Новости одна из местных жительниц, у которой российские военные изъяли несколько автоматов и пулемет.По ее словам, днем позже один из мужчин приехал и попросил оставить коробку с вещами на чердаке. В коробке оказались две полицейские формы и бронежилеты. Сами же мужчины сказали, что попытаются уехать."Я их жду час, два, три. Звоню им спрашиваю: "Вы где?" А они говорят: "Мы уже возле дома в селе". И после этого они канули как в воду. В субботу, 14-го числа, один из них позвонил и говорит: "Не знаю, как это произошло, Дима сказал, где оружие". Я начала рыдать", — рассказала собеседница агентства.После последнего разговора с одним из постояльцев женщина стала ждать российских силовиков, чтобы передать оставленное в ее доме оружие."Слышу, во дворе постучали. Подошли ребята, сказали: "Вы не нервничайте, нам надо забрать то, что вам не принадлежит". Я сказала, что их ждала и все покажу. Ребята спросили разрешения зайти в дом, все посмотрели, извинились, поднялись на чердак, я показала, где все лежит", — так описала собеседница агентства процесс изъятия оружия.По ее словам, российские военные провели работу аккуратно. Ей никаких обвинений не предъявили. Однако женщина по-прежнему опасается, что украинские силовики могут сделать что-то с ней и ее детьми.В Херсоне и области сотрудники российских силовых ведомств ежедневно проводят оперативные мероприятия по выявлению украинских схронов с оружием. Идут также поиски самих боевиков.
https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html
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"У меня железяки" – жительница Херсона рассказала, как украинские силовики прятали оружие в ее доме
Перед бегством из Херсона украинские полицейские прятали оружие и боеприпасы в домах обычных граждан, рассказала РИА Новости одна из местных жительниц, у которой российские военные изъяли несколько автоматов и пулемет.
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херсон, херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, россия
05:07 19.05.2022 (обновлено: 12:41 19.05.2022)
 
В Херсоне рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством

Жительница Херсона: украинские силовики, убегая, прятали оружие в домах простых горожан

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ХЕРСОН, 19 мая — РИА Новости. Перед бегством из Херсона украинские полицейские прятали оружие и боеприпасы в домах обычных граждан, рассказала РИА Новости одна из местных жительниц, у которой российские военные изъяли несколько автоматов и пулемет.

"Знакомая из села попросила пустить двух мужчин переночевать на один день. Они приехали на машине — двое взрослых мужчин, Дима и Олег, — и остались. Дома места мало, я ушла к детям ночевать. Утром пришла, спрашиваю: "Вы не собираетесь?" Нет, не собираются. Они были недовольны. <…> Пошли, поговорили и заносят мне в дом, говорят, у нас железяки. А там два больших автомата. Я говорю, зачем мне надо, у меня дети", — рассказала она.

По ее словам, днем позже один из мужчин приехал и попросил оставить коробку с вещами на чердаке. В коробке оказались две полицейские формы и бронежилеты. Сами же мужчины сказали, что попытаются уехать.
"Я их жду час, два, три. Звоню им спрашиваю: "Вы где?" А они говорят: "Мы уже возле дома в селе". И после этого они канули как в воду. В субботу, 14-го числа, один из них позвонил и говорит: "Не знаю, как это произошло, Дима сказал, где оружие". Я начала рыдать", — рассказала собеседница агентства.
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После последнего разговора с одним из постояльцев женщина стала ждать российских силовиков, чтобы передать оставленное в ее доме оружие.
"Слышу, во дворе постучали. Подошли ребята, сказали: "Вы не нервничайте, нам надо забрать то, что вам не принадлежит". Я сказала, что их ждала и все покажу. Ребята спросили разрешения зайти в дом, все посмотрели, извинились, поднялись на чердак, я показала, где все лежит", — так описала собеседница агентства процесс изъятия оружия.
По ее словам, российские военные провели работу аккуратно. Ей никаких обвинений не предъявили. Однако женщина по-прежнему опасается, что украинские силовики могут сделать что-то с ней и ее детьми.
В Херсоне и области сотрудники российских силовых ведомств ежедневно проводят оперативные мероприятия по выявлению украинских схронов с оружием. Идут также поиски самих боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВ миреВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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