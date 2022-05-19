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В Херсоне рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством

В Херсоне рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством - РИА Новости, 19.05.2022

В Херсоне рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством

Перед бегством из Херсона украинские полицейские прятали оружие и боеприпасы в домах обычных граждан, рассказала РИА Новости одна из местных жительниц, у... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T05:07

2022-05-19T05:07

2022-05-19T12:41

специальная военная операция на украине

херсон

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вооруженные силы украины

россия

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ХЕРСОН, 19 мая — РИА Новости. Перед бегством из Херсона украинские полицейские прятали оружие и боеприпасы в домах обычных граждан, рассказала РИА Новости одна из местных жительниц, у которой российские военные изъяли несколько автоматов и пулемет.По ее словам, днем позже один из мужчин приехал и попросил оставить коробку с вещами на чердаке. В коробке оказались две полицейские формы и бронежилеты. Сами же мужчины сказали, что попытаются уехать."Я их жду час, два, три. Звоню им спрашиваю: "Вы где?" А они говорят: "Мы уже возле дома в селе". И после этого они канули как в воду. В субботу, 14-го числа, один из них позвонил и говорит: "Не знаю, как это произошло, Дима сказал, где оружие". Я начала рыдать", — рассказала собеседница агентства.После последнего разговора с одним из постояльцев женщина стала ждать российских силовиков, чтобы передать оставленное в ее доме оружие."Слышу, во дворе постучали. Подошли ребята, сказали: "Вы не нервничайте, нам надо забрать то, что вам не принадлежит". Я сказала, что их ждала и все покажу. Ребята спросили разрешения зайти в дом, все посмотрели, извинились, поднялись на чердак, я показала, где все лежит", — так описала собеседница агентства процесс изъятия оружия.По ее словам, российские военные провели работу аккуратно. Ей никаких обвинений не предъявили. Однако женщина по-прежнему опасается, что украинские силовики могут сделать что-то с ней и ее детьми.В Херсоне и области сотрудники российских силовых ведомств ежедневно проводят оперативные мероприятия по выявлению украинских схронов с оружием. Идут также поиски самих боевиков.

https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

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"У меня железяки" – жительница Херсона рассказала, как украинские силовики прятали оружие в ее доме Перед бегством из Херсона украинские полицейские прятали оружие и боеприпасы в домах обычных граждан, рассказала РИА Новости одна из местных жительниц, у которой российские военные изъяли несколько автоматов и пулемет. 2022-05-19T05:07 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, россия