https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789302874.html

"Последствия будут глобальными". Чем обернется ленд-лиз для Украины

"Последствия будут глобальными". Чем обернется ленд-лиз для Украины - РИА Новости, 19.05.2022

"Последствия будут глобальными". Чем обернется ленд-лиз для Украины

Страны Запада никак не могут договориться о поставках вооружения Киеву. И дело не только в финансовых разногласиях. Чиновники и политики аккуратно задаются... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:00

2022-05-19T08:00

2022-05-19T10:49

ллойд остин

эрл расмуссен

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Сергей Андреев. Страны Запада никак не могут договориться о поставках вооружения Киеву. И дело не только в финансовых разногласиях. Чиновники и политики аккуратно задаются вопросом: где гарантии, что подаренное не перепродадут. Ведь такое уже случалось. О ситуации, которая может стать тупиковой, — в материале РИА Новости."Только один процент"Объем военной помощи Украине в США называют беспрецедентным. Так много техники и оружия не поставляли даже Афганистану за все 20 лет присутствия там американцев, которые, к слову, покидая страну в спешке, оставили оборудование примерно на 85 миллиардов долларов.Судьба брошенного туманна: новые хозяева Кабула тут же устроили распродажу. Где всплывут те же "Хаммеры" — неизвестно.Именно афганский опыт обеспокоил некоторых сенаторов. Резонные сомнения звучали еще до активных боевых действий: в начале февраля парламентские эксперты подготовили отчет с призывом жестко контролировать оборот оружия.Речь идет прежде всего о "Стингерах" и "Джавелинах" — 1400 и 5500 единицах соответственно. Вашингтон хочет их отправить в рамках пакета помощи на 40 миллиардов, о котором горячо спорили конгрессмены. В частности, они всерьез обеспокоились возможным дефицитом этого оружия и, как следствие, "трудностями для американской армии". К тому же кто гарантирует, что все попадет в войска и не будет применяться против, например, гражданской авиации.Аналитики давно предупреждают об этом чиновников. Так, специалисты Центра Стимсона, консультирующего Пентагон и конгресс, подчеркивают: любой конфликт в разы повышает риск "утечки оружия". И еще больше, если его поставляют в рамках международной помощи по довольно запутанным схемам."Эту проблему почему-то недооценивают. Однако есть все доказательства того, что лица, ответственные за поставки оружия на Украину, не контролируют его дальнейшую судьбу", — поясняет аналитик Джордан Коэн.Все дело в бюрократических проволочках. Минобороны США определяет довольно узкий перечень поставляемых оружия и техники, которые отслеживаются. Например, пусковые комплексы "Джавелин" и ракеты к ним, приборы ночного видения, а также "оборудование с особо важными технологиями". Стрелковое вооружение, радиолокационные системы, снаряжение остаются за бортом."По данным Госдепа, только один процент выданных США лицензий на оружие удается отследить, — уточняет специалист. — А около четверти поставок — с "неблагоприятным рейтингом", то есть фактически могут передаваться не в те руки".Нецелевое применениеВоенную помощь Украине оказывали еще с середины 1990-х. И уже тогда возникала тема "нецелевого использования". Бывшая советская республика постепенно стала одним из крупнейших в мире нелегальных рынков: бойцов ВСУ неоднократно уличали в попытках продать гранаты, мины или патроны. По данным некоммерческой организации Small Arms Survey, только за период с 2013-го по 2015-й утеряли или украли 300 тысяч единиц стрелкового оружия."Некоторые из вооружений, направляемых Киеву, скорее всего, проявятся спустя годы или десятки лет", — указывает военный эксперт Джефф Абрамсон.И без того бесконтрольную ситуацию усугубила раздача винтовок, автоматов и патронов гражданским, которую в начале марта легализовали. По закону все необходимо вернуть в течение десяти дней после отмены военного положения. Однако в документе толком не прописано, кто и как будет за этим следить.С импортным вооружением еще сложнее. После подписанного Байденом закона о ленд-лизе чиновники стали спорить, кому контролировать поставки. Шеф Пентагона Ллойд Остин перекладывает ответственность на украинских коллег."Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно, — объяснялся он перед палатой представителей. — Я возвращался к данному вопросу с министром Резниковым вчера (12 мая. — Прим. ред.). Мы продолжим обсуждать этот очень и очень важный момент".Прозвучало, впрочем, неубедительно. В Вашингтоне публично об этом не говорят, однако сенаторы, представители Минобороны и Белого дома на секретных совещаниях ищут выход из тупика. Один из вариантов — создать специальную систему мониторинга, которая бы отслеживала оружие по маркировке. Однако, как показал опыт с Индией в 2009-м, наладить ее довольно дорого и трудно."Может попасть к террористам"Молчат в Вашингтоне и о другом факте: Киев уже много лет в списке крупнейших военных экспортеров. На продажу идет в основном авиа- и бронетехника. Еще одна крупная статья доходов — "складское оборудование", то есть запасы еще с советских времен. С 2005-го по 2014-й распродажа доставшегося по наследству добра принесла казне свыше двух миллиардов долларов.Основные покупатели — страны Африки. Туда же идет и европейская техника. Пять лет назад некоммерческий проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) назвал Украину "прачечной" Евросоюза.Согласно докладу, украинские компании закупают в Европе вооружение, деньги прогоняют через десятки счетов, а товар отправляют дальше. В 2015-м, например, таким способом "Техимпекс" и подконтрольная Киеву компания "Укринмаш" через посредника в ОАЭ передали Уганде 45 польских БРДМ-2. В итоге бронемашины достались боевикам в Южном Судане.По документам сделку с поляками оформили так: для нужд ВСУ в условиях войны в Донбассе. На боевые действия могут сослаться и сейчас, но многое на передовую не попадает, считает вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен."Ирония в том, — говорит он, — что часть вооружения может вернуться в Европу и США. В конечном счете мы увеличиваем риск террористической угрозы для собственной страны".Свежий пример — Ирак, армию которого США много лет снабжали военной техникой и оборудованием. Почти все попало к "Исламскому государству"* — в основном из-за тотальной коррупции в стране. Эксперты опасаются, что так же произойдет с Украиной, и чем больше ее накачают оружием, тем страшнее будут последствия.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/nato-1789267205.html

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ллойд остин, эрл расмуссен, киев, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, государственный департамент сша