https://ria.ru/20220519/opros-1789448479.html
ВЦИОМ: большинство педагогов выступили за создание детской организации
ВЦИОМ: большинство педагогов выступили за создание детской организации - РИА Новости, 19.05.2022
ВЦИОМ: большинство педагогов выступили за создание детской организации
Большинство учителей и родителей российских школьников положительно оценивают действующую в советское время пионерскую организацию и хорошо отнеслись бы к... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:19
2022-05-19T13:19
2022-05-19T13:23
россия
общество
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госдума рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большинство учителей и родителей российских школьников положительно оценивают действующую в советское время пионерскую организацию и хорошо отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации, свидетельствует опрос ВЦИОМ.Согласно данным исследования ВЦИОМ, проведенного среди российских учителей 5-11 классов, в той или иной степени положительно оценивают действующую в советские годы пионерскую организацию 87% педагогов, отрицательно – 7%. Затруднились дать оценку 6% опрошенных.Половина опрошенных учителей выразили мнение, что лучше, чтобы воспитанием современных российских школьников занимались несколько организаций (53%). Еще треть - 34% считает, что лучше, чтобы такая организация была одна. При этом к созданию общероссийской детской организации такого же масштаба как пионерская организация скорее положительно отнеслись бы 73% респондентов, отрицательно - 9%, без особых эмоций - 15%. Еще 3% затруднились ответить.По данным, полученным после телефонного опроса родителей школьников с 5 по 11 классы, положительно деятельность пионерской организации в советские годы оценивает 92% респондентов. Отрицательно деятельность пионерского движения оценили 4% родителей, столько же затруднились дать оценку (4%).Родители школьников в большинстве своем встретили бы создание общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением, с позитивными эмоциями (81%), каждый десятый не испытал бы особых эмоций (11%). Отрицательно – 7%.Всероссийский онлайн-опрос учителей 5-11 классов в возрасте 25-60 лет был проведен 19-30 ноября 2021 года при выборке 800 респондентов. Предельная погрешность – 3,4%.Всероссийский телефонный опрос родителей школьников с 5 по 11 классы проведен 18-21 ноября 2021 года. Выборка составила 1600 респондентов, предельная погрешность – 2,5 %.Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату межфракционный законопроект об образовании российском движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее. Участниками движения могут стать все желающие в возрасте от 6 лет.
https://ria.ru/20220519/gosduma-1789392198.html
https://ria.ru/20220519/rosmolodezh-1789439250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, вциом, госдума рф
13:19 19.05.2022 (обновлено: 13:23 19.05.2022)
ВЦИОМ: большинство педагогов выступили за создание детской организации
ВЦИОМ: большинство родителей и учителей выступили за создание детской организации
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большинство учителей и родителей российских школьников положительно оценивают действующую в советское время пионерскую организацию и хорошо отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования ВЦИОМ
, проведенного среди российских учителей 5-11 классов, в той или иной степени положительно оценивают действующую в советские годы пионерскую организацию 87% педагогов, отрицательно – 7%. Затруднились дать оценку 6% опрошенных.
Половина опрошенных учителей выразили мнение, что лучше, чтобы воспитанием современных российских школьников занимались несколько организаций (53%). Еще треть - 34% считает, что лучше, чтобы такая организация была одна. При этом к созданию общероссийской детской организации такого же масштаба как пионерская организация скорее положительно отнеслись бы 73% респондентов, отрицательно - 9%, без особых эмоций - 15%. Еще 3% затруднились ответить.
По данным, полученным после телефонного опроса родителей школьников с 5 по 11 классы, положительно деятельность пионерской организации в советские годы оценивает 92% респондентов. Отрицательно деятельность пионерского движения оценили 4% родителей, столько же затруднились дать оценку (4%).
Родители школьников в большинстве своем встретили бы создание общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением, с позитивными эмоциями (81%), каждый десятый не испытал бы особых эмоций (11%). Отрицательно – 7%.
Всероссийский онлайн-опрос учителей 5-11 классов в возрасте 25-60 лет был проведен 19-30 ноября 2021 года при выборке 800 респондентов. Предельная погрешность – 3,4%.
Всероссийский телефонный опрос родителей школьников с 5 по 11 классы проведен 18-21 ноября 2021 года. Выборка составила 1600 респондентов, предельная погрешность – 2,5 %.
Ранее депутаты Госдумы
внесли в нижнюю палату межфракционный законопроект об образовании российском движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положения проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России
, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее. Участниками движения могут стать все желающие в возрасте от 6 лет.