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Гутерреш призвал СБ ООН сделать все для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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Гутерреш призвал СБ ООН сделать все для прекращения огня на Украине
Гутерреш призвал СБ ООН сделать все для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Гутерреш призвал СБ ООН сделать все для прекращения огня на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал членов СБ ООН сделать все, что в их силах, для прекращения боевых действий на Украине. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:30
2022-05-19T18:30
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ситуация в днр и лнр
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал членов СБ ООН сделать все, что в их силах, для прекращения боевых действий на Украине."Я призываю всех членов Совета сделать все, что в ваших силах, чтобы заставить замолчать оружие и способствовать поддержанию мира на Украине и повсюду", - сказал Гутерреш на заседании Совбеза.По его словам, международное гуманитарное право, о котором говорится в резолюции 2417 СБ, предписывает, что товары и припасы, необходимые для выживания гражданского населения, включая продукты питания, урожай и домашний скот, должны быть защищены."Оно также предписывает, что гуманитарные организации должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся гражданским лицам. Этот Совет играет решающую роль в требовании соблюдения международного гуманитарного права и привлечении к ответственности в случае его нарушения", - заявил генсек."Я призываю вас принять максимальные усилия для исполнения вашей роли", - сказал он.По словам Гутерреша, "в мире достаточно еды для всех". Вопрос лишь в ее распределении, добавил он.
https://ria.ru/20220516/obsuzhdenie-1788914501.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
18:30 19.05.2022
 
Гутерреш призвал СБ ООН сделать все для прекращения огня на Украине

Генсек ООН Гутерреш призвал СБ ООН сделать все для прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал членов СБ ООН сделать все, что в их силах, для прекращения боевых действий на Украине.
"Я призываю всех членов Совета сделать все, что в ваших силах, чтобы заставить замолчать оружие и способствовать поддержанию мира на Украине и повсюду", - сказал Гутерреш на заседании Совбеза.
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По его словам, международное гуманитарное право, о котором говорится в резолюции 2417 СБ, предписывает, что товары и припасы, необходимые для выживания гражданского населения, включая продукты питания, урожай и домашний скот, должны быть защищены.
"Оно также предписывает, что гуманитарные организации должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся гражданским лицам. Этот Совет играет решающую роль в требовании соблюдения международного гуманитарного права и привлечении к ответственности в случае его нарушения", - заявил генсек.
"Я призываю вас принять максимальные усилия для исполнения вашей роли", - сказал он.
По словам Гутерреша, "в мире достаточно еды для всех". Вопрос лишь в ее распределении, добавил он.
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