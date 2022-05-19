https://ria.ru/20220519/obschepit-1789591809.html
Эксперт: McDonald's занимала до пяти процентов рынка общепита в России
Эксперт: McDonald's занимала до пяти процентов рынка общепита в России - РИА Новости, 19.05.2022
Эксперт: McDonald's занимала до пяти процентов рынка общепита в России
Сеть McDonald's до продажи своему лицензиату занимала на российском рынке общепита долю до 5%, и если новому владельцу удастся сохранить цены и формат... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:53
2022-05-19T20:53
2022-05-19T20:53
экономика
коммерческая недвижимость
mcdonald's corporation
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788820976_0:0:3416:1922_1920x0_80_0_0_b7e7eacf2b44ea03eae6c9fa110b4b6b.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сеть McDonald's до продажи своему лицензиату занимала на российском рынке общепита долю до 5%, и если новому владельцу удастся сохранить цены и формат ресторанов, эта ниша может остаться за ним, рассказала РИА Новости старший директор - руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.Ранее в четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.В то же время в пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что ходатайство о покупке текущим лицензиатом российского бизнеса McDonald's пока не поступало в службу."В случае, если удастся сохранить ценовой диапазон блюд и формат ресторанов, ниша, которую занимал McDonald's, может остаться за новым брендом. Для отрасли это значимая доля рынка общепита в России - до 5%, по моим оценкам", - сообщила эксперт. По ее словам, в текущих условиях сделку можно оценить позитивно - по сравнению, например, со сценарием сворачивания бизнеса – "как минимум с точки зрения рынка труда, оборота общепита и предприятий - поставщиков".Кроме того, она напомнила, что число сотрудников компании в России оценивается примерно в 60 тысяч человек. "В значительной мере это "подработка" для студентов, а не основное место работы. Выкуп и сохранение бизнеса для этой группы работников означает сохранение занятости с удобным гибким графиком и сохранение дохода", - добавила Анисимова.Не стоит, по ее словам, забывать и о смежных предприятиях – 99% продуктов закупается у российских предприятий, рабочие места, созданные ими для обеспечения McDonald's продуктами, превышают 100 тысяч. "Остановка ресторанов, очевидно, имела негативные последствия для этих предприятий. С возобновлением работы ресторанов, очевидно, эти последствия исчезнут или будут минимизированы", - полагает эксперт.Сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.
https://ria.ru/20220519/biznes-1789493975.html
https://ria.ru/20220519/taksi-1789492523.html
https://ria.ru/20220516/mcdonalds-1788782412.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788820976_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_1ccb411c881961d74dad1cbd32acb3d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, mcdonald's corporation, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Эксперт: McDonald's занимала до пяти процентов рынка общепита в России
Эксперт Анисимова: McDonald's занимала до пяти процентов рынка общепита в России
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сеть McDonald's до продажи своему лицензиату занимала на российском рынке общепита долю до 5%, и если новому владельцу удастся сохранить цены и формат ресторанов, эта ниша может остаться за ним, рассказала РИА Новости старший директор - руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
Ранее в четверг стало известно, что McDonald's
продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.
В то же время в пресс-службе ФАС
РИА Новости сообщили, что ходатайство о покупке текущим лицензиатом российского бизнеса McDonald's пока не поступало в службу.
"В случае, если удастся сохранить ценовой диапазон блюд и формат ресторанов, ниша, которую занимал McDonald's, может остаться за новым брендом. Для отрасли это значимая доля рынка общепита в России
- до 5%, по моим оценкам", - сообщила эксперт. По ее словам, в текущих условиях сделку можно оценить позитивно - по сравнению, например, со сценарием сворачивания бизнеса – "как минимум с точки зрения рынка труда, оборота общепита и предприятий - поставщиков".
Кроме того, она напомнила, что число сотрудников компании в России оценивается примерно в 60 тысяч человек. "В значительной мере это "подработка" для студентов, а не основное место работы. Выкуп и сохранение бизнеса для этой группы работников означает сохранение занятости с удобным гибким графиком и сохранение дохода", - добавила Анисимова.
Не стоит, по ее словам, забывать и о смежных предприятиях – 99% продуктов закупается у российских предприятий, рабочие места, созданные ими для обеспечения McDonald's продуктами, превышают 100 тысяч. "Остановка ресторанов, очевидно, имела негативные последствия для этих предприятий. С возобновлением работы ресторанов, очевидно, эти последствия исчезнут или будут минимизированы", - полагает эксперт.
Сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.