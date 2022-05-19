https://ria.ru/20220519/obschepit-1789591809.html

Эксперт: McDonald's занимала до пяти процентов рынка общепита в России

Эксперт: McDonald's занимала до пяти процентов рынка общепита в России - РИА Новости, 19.05.2022

Эксперт: McDonald's занимала до пяти процентов рынка общепита в России

Сеть McDonald's до продажи своему лицензиату занимала на российском рынке общепита долю до 5%, и если новому владельцу удастся сохранить цены и формат... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:53

2022-05-19T20:53

2022-05-19T20:53

экономика

коммерческая недвижимость

mcdonald's corporation

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сеть McDonald's до продажи своему лицензиату занимала на российском рынке общепита долю до 5%, и если новому владельцу удастся сохранить цены и формат ресторанов, эта ниша может остаться за ним, рассказала РИА Новости старший директор - руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.Ранее в четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.В то же время в пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что ходатайство о покупке текущим лицензиатом российского бизнеса McDonald's пока не поступало в службу."В случае, если удастся сохранить ценовой диапазон блюд и формат ресторанов, ниша, которую занимал McDonald's, может остаться за новым брендом. Для отрасли это значимая доля рынка общепита в России - до 5%, по моим оценкам", - сообщила эксперт. По ее словам, в текущих условиях сделку можно оценить позитивно - по сравнению, например, со сценарием сворачивания бизнеса – "как минимум с точки зрения рынка труда, оборота общепита и предприятий - поставщиков".Кроме того, она напомнила, что число сотрудников компании в России оценивается примерно в 60 тысяч человек. "В значительной мере это "подработка" для студентов, а не основное место работы. Выкуп и сохранение бизнеса для этой группы работников означает сохранение занятости с удобным гибким графиком и сохранение дохода", - добавила Анисимова.Не стоит, по ее словам, забывать и о смежных предприятиях – 99% продуктов закупается у российских предприятий, рабочие места, созданные ими для обеспечения McDonald's продуктами, превышают 100 тысяч. "Остановка ресторанов, очевидно, имела негативные последствия для этих предприятий. С возобновлением работы ресторанов, очевидно, эти последствия исчезнут или будут минимизированы", - полагает эксперт.Сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.

https://ria.ru/20220519/biznes-1789493975.html

https://ria.ru/20220519/taksi-1789492523.html

https://ria.ru/20220516/mcdonalds-1788782412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, коммерческая недвижимость, mcdonald's corporation, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)