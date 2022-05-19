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Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк - РИА Новости, 19.05.2022
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Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк
Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк - РИА Новости, 19.05.2022
Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк
Президент Никарагуа Даниэль Ортега поблагодарил за поддержку президентов Латинской Америки, которые поставили условием своего участия в Саммите Америк в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T08:45
2022-05-19T08:49
в мире
никарагуа
латинская америка
сша
селак
жаир болсонару
дональд трамп
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МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поблагодарил за поддержку президентов Латинской Америки, которые поставили условием своего участия в Саммите Америк в Калифорнии приглашение всех стран региона, и заявил, что сандинистскому правительству неинтересно приезжать в США."Мы понимаем озабоченность, позиции правительств и президентов Латинской Америки, которые подняли эту тему, признаем их смелость в нынешних обстоятельствах противодействовать тому, как янки маргинализируют Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Но я скажу этим янки: забудьте! Не так уж нас и интересует этот саммит, нам неинтересно приезжать", - заявил Ортега, запись этого выступления опубликовал телеканал Imagen Television.Президент Никарагуа добавил, что этот саммит (вершина - англ.) "никого не возвышает, скорее пачкает", и предложил взамен пригласить к участию в саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) ЕС, США и Канаду на условиях стран этого блока."У нас есть СЕЛАК, мощный инструмент, чтобы сказать Европейскому Союзу: давайте встретимся. И Соединенным Штатам, и Канаде. Да, мы готовы из СЕЛАК пригласить их, без этих заявлений с их стороны, что они не могут участвовать из-за каких-то стран, здесь присутствующих", - добавил Ортега.Ранее от участия в Саммите Америк, который намечен на 6-10 июня, отказался участвовать президент Гватемалы Алехандро Джамматеи. Политик счел вмешательством и проявлением неуважения к маленькой стране критику Вашингтона касательно переназначения генерального прокурора Гватемалы.В конце апреля представитель госдепартамента США Брайан Николс назвал маловероятным участие в предстоящем саммите в Калифорнии Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Президенты Мексики и Боливии выступили против такого решения и заявили, что не приедут лично, если приглашения к участию получат не все страны региона. Под вопросом - участие президента Бразилии Жаира Болсонару.Встречи глав государств и правительств - Саммит Америк - нерегулярно проводятся с 1994 года и изначально планировались для обсуждения зоны свободной торговли на всем континенте (FTAA). В саммитах принимают участие 35 государств.В 2018 году власти Перу, организующие прошлый Саммит Америк, отозвали приглашение венесуэльской правительственной делегации, пригласив вместо чиновников несистемных оппозиционных деятелей этой страны. В том году впервые за время проведения саммита участвовать в нем не стал и президент США Дональд Трамп.
https://ria.ru/20220502/natsizm-1786508398.html
https://ria.ru/20220428/nikaragua-1785854688.html
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в мире, никарагуа, латинская америка, сша, селак, жаир болсонару, дональд трамп
08:45 19.05.2022 (обновлено: 08:49 19.05.2022)
 
Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк

Даниэль Ортега заявил, что власти Никарагуа не намерены участвовать в Саммите Америк

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поблагодарил за поддержку президентов Латинской Америки, которые поставили условием своего участия в Саммите Америк в Калифорнии приглашение всех стран региона, и заявил, что сандинистскому правительству неинтересно приезжать в США.
"Мы понимаем озабоченность, позиции правительств и президентов Латинской Америки, которые подняли эту тему, признаем их смелость в нынешних обстоятельствах противодействовать тому, как янки маргинализируют Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Но я скажу этим янки: забудьте! Не так уж нас и интересует этот саммит, нам неинтересно приезжать", - заявил Ортега, запись этого выступления опубликовал телеканал Imagen Television.
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Президент Никарагуа добавил, что этот саммит (вершина - англ.) "никого не возвышает, скорее пачкает", и предложил взамен пригласить к участию в саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) ЕС, США и Канаду на условиях стран этого блока.
"У нас есть СЕЛАК, мощный инструмент, чтобы сказать Европейскому Союзу: давайте встретимся. И Соединенным Штатам, и Канаде. Да, мы готовы из СЕЛАК пригласить их, без этих заявлений с их стороны, что они не могут участвовать из-за каких-то стран, здесь присутствующих", - добавил Ортега.
Ранее от участия в Саммите Америк, который намечен на 6-10 июня, отказался участвовать президент Гватемалы Алехандро Джамматеи. Политик счел вмешательством и проявлением неуважения к маленькой стране критику Вашингтона касательно переназначения генерального прокурора Гватемалы.
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В конце апреля представитель госдепартамента США Брайан Николс назвал маловероятным участие в предстоящем саммите в Калифорнии Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Президенты Мексики и Боливии выступили против такого решения и заявили, что не приедут лично, если приглашения к участию получат не все страны региона. Под вопросом - участие президента Бразилии Жаира Болсонару.
Встречи глав государств и правительств - Саммит Америк - нерегулярно проводятся с 1994 года и изначально планировались для обсуждения зоны свободной торговли на всем континенте (FTAA). В саммитах принимают участие 35 государств.
В 2018 году власти Перу, организующие прошлый Саммит Америк, отозвали приглашение венесуэльской правительственной делегации, пригласив вместо чиновников несистемных оппозиционных деятелей этой страны. В том году впервые за время проведения саммита участвовать в нем не стал и президент США Дональд Трамп.
 
В миреНикарагуаЛатинская АмерикаСШАСЕЛАКЖаир БолсонаруДональд Трамп
 
 
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