https://ria.ru/20220519/nikaragua-1789378576.html

Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк

Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк - РИА Новости, 19.05.2022

Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поблагодарил за поддержку президентов Латинской Америки, которые поставили условием своего участия в Саммите Америк в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:45

2022-05-19T08:45

2022-05-19T08:49

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МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поблагодарил за поддержку президентов Латинской Америки, которые поставили условием своего участия в Саммите Америк в Калифорнии приглашение всех стран региона, и заявил, что сандинистскому правительству неинтересно приезжать в США."Мы понимаем озабоченность, позиции правительств и президентов Латинской Америки, которые подняли эту тему, признаем их смелость в нынешних обстоятельствах противодействовать тому, как янки маргинализируют Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Но я скажу этим янки: забудьте! Не так уж нас и интересует этот саммит, нам неинтересно приезжать", - заявил Ортега, запись этого выступления опубликовал телеканал Imagen Television.Президент Никарагуа добавил, что этот саммит (вершина - англ.) "никого не возвышает, скорее пачкает", и предложил взамен пригласить к участию в саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) ЕС, США и Канаду на условиях стран этого блока."У нас есть СЕЛАК, мощный инструмент, чтобы сказать Европейскому Союзу: давайте встретимся. И Соединенным Штатам, и Канаде. Да, мы готовы из СЕЛАК пригласить их, без этих заявлений с их стороны, что они не могут участвовать из-за каких-то стран, здесь присутствующих", - добавил Ортега.Ранее от участия в Саммите Америк, который намечен на 6-10 июня, отказался участвовать президент Гватемалы Алехандро Джамматеи. Политик счел вмешательством и проявлением неуважения к маленькой стране критику Вашингтона касательно переназначения генерального прокурора Гватемалы.В конце апреля представитель госдепартамента США Брайан Николс назвал маловероятным участие в предстоящем саммите в Калифорнии Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Президенты Мексики и Боливии выступили против такого решения и заявили, что не приедут лично, если приглашения к участию получат не все страны региона. Под вопросом - участие президента Бразилии Жаира Болсонару.Встречи глав государств и правительств - Саммит Америк - нерегулярно проводятся с 1994 года и изначально планировались для обсуждения зоны свободной торговли на всем континенте (FTAA). В саммитах принимают участие 35 государств.В 2018 году власти Перу, организующие прошлый Саммит Америк, отозвали приглашение венесуэльской правительственной делегации, пригласив вместо чиновников несистемных оппозиционных деятелей этой страны. В том году впервые за время проведения саммита участвовать в нем не стал и президент США Дональд Трамп.

https://ria.ru/20220502/natsizm-1786508398.html

https://ria.ru/20220428/nikaragua-1785854688.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, никарагуа, латинская америка, сша, селак, жаир болсонару, дональд трамп