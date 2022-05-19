08:45 19.05.2022 (обновлено: 08:49 19.05.2022)
Президент Никарагуа отказался от участия в Саммите Америк
Даниэль Ортега заявил, что власти Никарагуа не намерены участвовать в Саммите Америк
© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото
МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поблагодарил за поддержку президентов Латинской Америки, которые поставили условием своего участия в Саммите Америк в Калифорнии приглашение всех стран региона, и заявил, что сандинистскому правительству неинтересно приезжать в США.
"Мы понимаем озабоченность, позиции правительств и президентов Латинской Америки, которые подняли эту тему, признаем их смелость в нынешних обстоятельствах противодействовать тому, как янки маргинализируют Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Но я скажу этим янки: забудьте! Не так уж нас и интересует этот саммит, нам неинтересно приезжать", - заявил Ортега, запись этого выступления опубликовал телеканал Imagen Television.
"У нас есть СЕЛАК, мощный инструмент, чтобы сказать Европейскому Союзу: давайте встретимся. И Соединенным Штатам, и Канаде. Да, мы готовы из СЕЛАК пригласить их, без этих заявлений с их стороны, что они не могут участвовать из-за каких-то стран, здесь присутствующих", - добавил Ортега.
Ранее от участия в Саммите Америк, который намечен на 6-10 июня, отказался участвовать президент Гватемалы Алехандро Джамматеи. Политик счел вмешательством и проявлением неуважения к маленькой стране критику Вашингтона касательно переназначения генерального прокурора Гватемалы.
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В конце апреля представитель госдепартамента США Брайан Николс назвал маловероятным участие в предстоящем саммите в Калифорнии Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Президенты Мексики и Боливии выступили против такого решения и заявили, что не приедут лично, если приглашения к участию получат не все страны региона. Под вопросом - участие президента Бразилии Жаира Болсонару.
Встречи глав государств и правительств - Саммит Америк - нерегулярно проводятся с 1994 года и изначально планировались для обсуждения зоны свободной торговли на всем континенте (FTAA). В саммитах принимают участие 35 государств.
В 2018 году власти Перу, организующие прошлый Саммит Америк, отозвали приглашение венесуэльской правительственной делегации, пригласив вместо чиновников несистемных оппозиционных деятелей этой страны. В том году впервые за время проведения саммита участвовать в нем не стал и президент США Дональд Трамп.