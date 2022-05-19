https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

Запад культивирует ненависть всех ко всем

Запад культивирует ненависть всех ко всем - РИА Новости, 19.05.2022

Запад культивирует ненависть всех ко всем

Долго, нудно, с философскими определениями некто Мелисса Фебос рассказывает всем желающим послушать о том, как хирургически уменьшила себе грудь и как ей теперь РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:00

2022-05-19T08:00

2022-05-19T08:08

авторы

сша

аборты

феминизм

лгбт-сообщество

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Долго, нудно, с философскими определениями некто Мелисса Фебос рассказывает всем желающим послушать о том, как хирургически уменьшила себе грудь и как ей теперь хорошо. И главная ее мысль: надо, чтобы все желающие делали то же самое, не боясь чужих мнений по такому вопросу.Долго и нудно — потому что это статья на несколько страниц в журнальном приложении к газете The New York Times. А еще, похоже, это рекламная публикация выдержки из книги Мелиссы, целой книги на ту же тему: зачем человеку дано тело и как он вправе с ним поступить. Да, она знаменитая писательница, более всего прославившаяся книгой о том, как много интересного можно сделать такой, как она, лесбиянке с другой женщиной и кнутом в руке (кандалы и прочие предметы тоже прилагаются).А философские определения в этом тексте фигурируют потому, что Мелисса еще и профессор, объясняет студентам всякое и разное не только на темы лесбийской любви, но и феминизма в целом.То есть рассказ о груди тут не просто так, для щекотки читательских нервов. Тут масса глубоких мыслей. Которые, в свою очередь, наводят и нас на размышления о том, что творится в этой странной группе стран и обществ, именуемых Западом.Философия тут вот какая: "Я думала, что мне нужно принять свое тело и счесть его красивым, чтобы успешно отвергнуть интернализованный обмен сообщениями в рамках патриархальной культуры". Но тело она так и не приняла, и операция для нее была "не только медицинской, но и духовной процедурой, и ключом к ней была ее жестокость. Когда я держала пост утром перед операцией и надела халат для пациентов, это ощущалось как церемония, ритуал, который обозначал не только физическую, но и метафизическую перемену".Если вы из этого ничего не поняли — значит, вы нормальный человек. А дело попросту в том, что женщина с подросткового возраста ненавидела свою большую грудь и мальчиков, которые на нее глазели и пытались потрогать. И сама же она упоминает, как это состояние называется по все еще официальной классификации: "дисморфическое расстройство тела" — это когда человек не может не ненавидеть какие-то воображаемые им недостатки своего тела, такие, которые окружающим ненормальными не кажутся.Ну и вроде бы взяла и написала об этом статью (книгу) — может, кому-то будет интересно. Однако наша профессорша переводит эту тему на философский уровень, напоминая, что основа основ всякого феминизма — идея, что женщина должна иметь возможность делать со своим телом что угодно.Из истории этой можно сделать множество полезных выводов. Начнем с очевидного: то, что мы все еще называем феминизмом, то есть движением женщин за свои права, сегодня должно называться как-то по-другому. Это в любом случае философия ненависти. К мужчинам — это мы знаем, хотя бы по деятельности все еще существующего террористического крыла феминисток, движения MeToo. Но тут у нас случай фактически пропаганды ненависти к собственному телу, причем к такому, которое мужчины или женщины как раз сочли бы очень красивым.Сказать, что психические отклонения заразны, — это, наверное, было бы открытием нобелевских масштабов. И все же нельзя не видеть, что не только в США, а и у нас подросло уже поколение жителей больших городов, в котором каждый приличный человек просто обязан иметь какую-то детскую травму или психическое отклонение, делающее его навеки несчастным. Об этом пишут или переводят книги и снимают фильмы. Это модно. А означает такая мода, что — извините за суконный язык — идейное влияние западной культуры ползет к нам самым явным образом, хотя и неожиданными тропами.Еще один вывод, стоящий внимания: от всей этой истории с урезанием груди сильно пахнет медициной. Медицина — и некая новая философия таковой — вообще все чаще участвует в жизни западного человека, а от него заражаются и наши люди. И если раньше то была благородная профессия, пытающаяся излечить недуги, то в нашем случае это бизнес, питающийся активно пропагандируемыми всякими активистами страхами и ненавистью к чему угодно, в данном случае к мужчинам и себе. Да медицина сегодня и вообще подсказывает, что может что угодно: не только лечить, а сделать из мужчины женщину и наоборот, отредактировать гены до рождения, то есть сделать человека на заказ. Дайте только денег и философов, которые объяснят всем, что такая медицина обществу и нужна.Статья Мелиссы очень подробно инструктирует медиков, какой должна быть атмосфера клиники косметической хирургии: чтобы там никто не заикался о том, что "твоему мужчине" и даже "твоей женщине" новая грудь понравится. Атмосфера должна быть нормальной, деловой, захотела отрезать — режь. Обычное повседневное дело.Вообще, вся публикация Мелиссы Фебос, по сути, пропагандирует эту мысль: я грудь уменьшила, вам тоже это нужно сделать. Тут профессорша феминистики напоминает пламенных революционеров из нашей истории — они тоже жертвовали собой, чтобы зажечь других, но в основе их жертвенности всегда лежала какая-то ненависть к кому-то, чему-то или к себе.В итоге творчества этой дамы и тысяч ей подобных мы и имеем хорошо известную картину, когда смена пола не просто считается возможной, а как бы и обязательной. И вот известная своей прогрессивностью корпорация Starbucks, по крайней мере в США, обещает отныне оплачивать своим служащим дорогу до клиники, где им сменят пол или сделают аборт на радость "новой медицине".Кстати, об абортах. Известная история с утечкой черновика решения Верховного суда США, которое затруднило бы эту процедуру, имеет продолжение. В виде кампании ненависти и агрессии сторонников и сторонниц абортов, которые начали уже нападать на тех, кто с ними не согласен.Завершая тему, хочется не в первый раз задаться вопросом: а не зря ли мы стараемся объяснить нашим западным санкционерам, что они себе же делают хуже? В конце концов, все кампании, которые они запускают у себя в западной группе государств, приводят к неизменному результату: им, их населению, становится хуже. Морально (от всех этих кампаний ненависти) и материально — от зеленой перезагрузки экономики до нынешней "украинской" истерики. Может быть, они и хотят, чтобы им было хуже? Это и есть их цель — сделать жизнь людей невыносимой?Впрочем, по мнению философа Дмитрия Куликова, ведущие идеологи Запада считают, что в нынешнем виде их общества неконкурентоспособны, там требуется установить жесточайший фашистский режим, а для этого людей доводят до отчаяния. А что, логика в этом есть.

https://ria.ru/20220214/demokratiya-1772578293.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/1762110805.html

https://ria.ru/20211029/ssha-1756727664.html

https://ria.ru/20220512/amerika-1787992676.html

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авторы, сша, аборты, феминизм, лгбт-сообщество