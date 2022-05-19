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Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду - РИА Новости, 19.05.2022
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Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду
Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду - РИА Новости, 19.05.2022
Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду
Запад взял в заложники весь развивающийся мир, поставив его на грань голода своим стремлением сломать хребет российской экономике, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:20
2022-05-19T23:20
в мире
россия
украина
василий небензя
оон
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Запад взял в заложники весь развивающийся мир, поставив его на грань голода своим стремлением сломать хребет российской экономике, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."В конце концов, мы не можем ничего поделать с вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги – за последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями", - добавил он.По его словам, в контексте активно раздуваемой Западом "войны по доверенности" с Россией на Украине западные страны "по сути взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода"."И что бы вы здесь сегодня ни говорили, изменить эту ситуацию, господа, можете только вы", - заключил он.
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в мире, россия, украина, василий небензя, оон
23:20 19.05.2022
 
Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду

Дипломат Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, поставив его на грань голода

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Запад взял в заложники весь развивающийся мир, поставив его на грань голода своим стремлением сломать хребет российской экономике, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Правда, господа, состоит в том, что вы слишком увлеклись тщетными потугами во что бы то ни стало сломать хребет российской экономике, изолировать нашу страну. Я не говорю сейчас о неизбежных разрушительных последствиях для ваших собственных экономик", - сказал Небензя.
"В конце концов, мы не можем ничего поделать с вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги – за последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями", - добавил он.
По его словам, в контексте активно раздуваемой Западом "войны по доверенности" с Россией на Украине западные страны "по сути взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода".
"И что бы вы здесь сегодня ни говорили, изменить эту ситуацию, господа, можете только вы", - заключил он.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 20:49
Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном
 
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