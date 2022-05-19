https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789612304.html
Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду
Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду - РИА Новости, 19.05.2022
Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду
Запад взял в заложники весь развивающийся мир, поставив его на грань голода своим стремлением сломать хребет российской экономике, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:20
2022-05-19T23:20
2022-05-19T23:20
в мире
россия
украина
василий небензя
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg
ООН, 19 мая – РИА Новости. Запад взял в заложники весь развивающийся мир, поставив его на грань голода своим стремлением сломать хребет российской экономике, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."В конце концов, мы не можем ничего поделать с вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги – за последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями", - добавил он.По его словам, в контексте активно раздуваемой Западом "войны по доверенности" с Россией на Украине западные страны "по сути взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода"."И что бы вы здесь сегодня ни говорили, изменить эту ситуацию, господа, можете только вы", - заключил он.
https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, василий небензя, оон
Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду
Дипломат Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, поставив его на грань голода
ООН, 19 мая – РИА Новости. Запад взял в заложники весь развивающийся мир, поставив его на грань голода своим стремлением сломать хребет российской экономике, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Правда, господа, состоит в том, что вы слишком увлеклись тщетными потугами во что бы то ни стало сломать хребет российской экономике, изолировать нашу страну. Я не говорю сейчас о неизбежных разрушительных последствиях для ваших собственных экономик", - сказал Небензя.
"В конце концов, мы не можем ничего поделать с вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги – за последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями", - добавил он.
По его словам, в контексте активно раздуваемой Западом "войны по доверенности" с Россией
на Украине
западные страны "по сути взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода".
"И что бы вы здесь сегодня ни говорили, изменить эту ситуацию, господа, можете только вы", - заключил он.