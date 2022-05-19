https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789612304.html

Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду

Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду - РИА Новости, 19.05.2022

Небензя: Запад взял в заложники развивающийся мир, подталкивая его к голоду

Запад взял в заложники весь развивающийся мир, поставив его на грань голода своим стремлением сломать хребет российской экономике, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:20

2022-05-19T23:20

2022-05-19T23:20

в мире

россия

украина

василий небензя

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ООН, 19 мая – РИА Новости. Запад взял в заложники весь развивающийся мир, поставив его на грань голода своим стремлением сломать хребет российской экономике, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."В конце концов, мы не можем ничего поделать с вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги – за последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями", - добавил он.По его словам, в контексте активно раздуваемой Западом "войны по доверенности" с Россией на Украине западные страны "по сути взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода"."И что бы вы здесь сегодня ни говорили, изменить эту ситуацию, господа, можете только вы", - заключил он.

https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, василий небензя, оон