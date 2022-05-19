https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html

Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном

Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном - РИА Новости, 19.05.2022

Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном

Россия подозревает, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, заявил на заседании... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:49

2022-05-19T20:49

2022-05-19T23:05

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ООН, 19 мая — Новости. Россия подозревает, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, заявил на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред при организации Василий Небензя."Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?" — поинтересовался Небензя.По его словам, у Москвы есть все основания полагать, что поставки направлены в зернохранилища европейских стран."Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение", — подчеркнул он.Дипломат при этом опроверг обвинения в адрес России в блокировке портов на Черном море."Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции с Украины морским путем. Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию", — сказал Небензя.Он добавил, что российские войска ежедневно открывают гуманитарный коридор для движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины."Киев же всячески уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств — судовладельцев в решении вопроса безопасного выхода заблокированных судов в район сбора", — подчеркнул он.По его словам, дополнительную угрозу также представляют сорванные с якоря украинские мины.Говоря о глобальной экономической безопасности, Небензя подчеркнул, что Москва соблюдает все взятые на себя обязательства."Наша страна продолжает оставаться ответственным поставщиком как продовольствия, так и энергоресурсов", — заявил постпред.Он добавил, что в России в этом году ожидается рекордный урожай пшеницы."В этой связи можем с первого августа и до конца года предложить на экспорт 25 миллионов тонн зерна через порт в Новороссийске. Можно обсуждать и другие закупки, в том числе имея в виду, что с июня по декабрь потенциал экспортных поставок удобрений составит не менее 22 миллионов тонн", — указал дипломат.Небензя отметил, что главным обстоятельством, которое может спровоцировать проблемы с поставками, остаются установленные Западом ограничения."Если вы не хотите снимать свои, по собственному почину введенные санкции, то почему вы обвиняете в продовольственном кризисе нас? Почему от ваших безответственных геополитических игр должны страдать беднейшие страны и регионы? В этих условиях попытки безосновательно переложить вину за эту ситуацию на нас не просто абсурдны, но кощунственны", — указал он.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что с осени мир может столкнуться с глобальным голодом. По его словам, главное в данной ситуации — чтобы Россия от него не пострадала и была обеспечена продовольствием. Он добавил, что сейчас власти имеют возможность создавать необходимые запасы.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/krizis-1789371102.html

https://ria.ru/20220519/mid-1789593313.html

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789290883.html

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, василий небензя, оон