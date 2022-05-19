https://ria.ru/20220519/nato-1789575469.html

Байден заявил о небывалой востребованности НАТО

Байден заявил о небывалой востребованности НАТО - РИА Новости, 19.05.2022

Байден заявил о небывалой востребованности НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что востребованность НАТО сейчас выше, чем когда-либо, а все сомнения в релевантности альянса остались в прошлом. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:37

2022-05-19T19:37

2022-05-19T19:37

в мире

швеция

финляндия

джо байден

сша

нато

украина

саули ниинисте

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что востребованность НАТО сейчас выше, чем когда-либо, а все сомнения в релевантности альянса остались в прошлом."Сегодня нет сомнений в том, что НАТО релевантна, эффективна и более востребована, чем когда-либо", - заявил он.Байден принял в Белом доме финского коллегу Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего нейтралитета на фоне российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220519/nato-1789515663.html

швеция

финляндия

сша

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, швеция, финляндия, джо байден, сша, нато, украина, саули ниинисте, магдалена андерссон