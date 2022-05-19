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Байден заявил о небывалой востребованности НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
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Байден заявил о небывалой востребованности НАТО
Байден заявил о небывалой востребованности НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Байден заявил о небывалой востребованности НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что востребованность НАТО сейчас выше, чем когда-либо, а все сомнения в релевантности альянса остались в прошлом. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:37
2022-05-19T19:37
в мире
швеция
финляндия
джо байден
сша
нато
украина
саули ниинисте
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что востребованность НАТО сейчас выше, чем когда-либо, а все сомнения в релевантности альянса остались в прошлом."Сегодня нет сомнений в том, что НАТО релевантна, эффективна и более востребована, чем когда-либо", - заявил он.Байден принял в Белом доме финского коллегу Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего нейтралитета на фоне российской военной операции на Украине.
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в мире, швеция, финляндия, джо байден, сша, нато, украина, саули ниинисте, магдалена андерссон
19:37 19.05.2022
 
Байден заявил о небывалой востребованности НАТО

Президент США Байден заявил, что релевантность и востребованность НАТО высоки как никогда

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что востребованность НАТО сейчас выше, чем когда-либо, а все сомнения в релевантности альянса остались в прошлом.
"Сегодня нет сомнений в том, что НАТО релевантна, эффективна и более востребована, чем когда-либо", - заявил он.
Байден принял в Белом доме финского коллегу Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего нейтралитета на фоне российской военной операции на Украине.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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В миреШвецияФинляндияДжо БайденСШАНАТОУкраинаСаули НиинистеМагдалена Андерссон
 
 
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