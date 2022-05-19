https://ria.ru/20220519/nato-1789575469.html
Байден заявил о небывалой востребованности НАТО
Байден заявил о небывалой востребованности НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Байден заявил о небывалой востребованности НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что востребованность НАТО сейчас выше, чем когда-либо, а все сомнения в релевантности альянса остались в прошлом. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:37
2022-05-19T19:37
2022-05-19T19:37
в мире
швеция
финляндия
джо байден
сша
нато
украина
саули ниинисте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788749047_0:0:3015:1695_1920x0_80_0_0_9b642e9249f2e717a886784a8365f592.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что востребованность НАТО сейчас выше, чем когда-либо, а все сомнения в релевантности альянса остались в прошлом."Сегодня нет сомнений в том, что НАТО релевантна, эффективна и более востребована, чем когда-либо", - заявил он.Байден принял в Белом доме финского коллегу Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего нейтралитета на фоне российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220519/nato-1789515663.html
швеция
финляндия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788749047_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_3316873cd03909aecf2ff8ff468457ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, джо байден, сша, нато, украина, саули ниинисте, магдалена андерссон
Байден заявил о небывалой востребованности НАТО
Президент США Байден заявил, что релевантность и востребованность НАТО высоки как никогда