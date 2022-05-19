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В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии - РИА Новости, 19.05.2022
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В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии
В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии - РИА Новости, 19.05.2022
В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс урегулирует разногласия с Турцией по членству Швеции и Финляндии, поскольку у блока есть большой опыт достижения РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:10
2022-05-19T17:10
в мире
цены на нефть
турция
швеция
финляндия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс урегулирует разногласия с Турцией по членству Швеции и Финляндии, поскольку у блока есть большой опыт достижения таких соглашений через переговоры.Ранее Финляндия и Швеция подали официальные заявки на присоединение к НАТО, однако Турция блокирует начало процесса присоединения этих стран."В НАТО входят 30 союзников с разной историей и географией, политическими партиями и правительствами. Есть много различий. У нас в НАТО есть большая история урегулирования разногласий, я уверен, что этот вопрос мы тоже сможем уладить за столом переговоров", - сказал он на совместной пресс-конференции в Дании с премьер-министром этой страны Метте Фредериксен.
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швеция
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в мире, цены на нефть, турция, швеция, финляндия, нато
17:10 19.05.2022
 
В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии

Столтенберг: альянс урегулирует разногласия с Турцией по членству Швеции и Финляндии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс урегулирует разногласия с Турцией по членству Швеции и Финляндии, поскольку у блока есть большой опыт достижения таких соглашений через переговоры.
Ранее Финляндия и Швеция подали официальные заявки на присоединение к НАТО, однако Турция блокирует начало процесса присоединения этих стран.
"В НАТО входят 30 союзников с разной историей и географией, политическими партиями и правительствами. Есть много различий. У нас в НАТО есть большая история урегулирования разногласий, я уверен, что этот вопрос мы тоже сможем уладить за столом переговоров", - сказал он на совместной пресс-конференции в Дании с премьер-министром этой страны Метте Фредериксен.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 12:25
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России
 
В миреЦены на нефтьТурцияШвецияФинляндияНАТО
 
 
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