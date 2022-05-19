https://ria.ru/20220519/nato-1789535923.html
В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии
В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии - РИА Новости, 19.05.2022
В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс урегулирует разногласия с Турцией по членству Швеции и Финляндии, поскольку у блока есть большой опыт достижения РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:10
2022-05-19T17:10
2022-05-19T17:10
в мире
цены на нефть
турция
швеция
финляндия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс урегулирует разногласия с Турцией по членству Швеции и Финляндии, поскольку у блока есть большой опыт достижения таких соглашений через переговоры.Ранее Финляндия и Швеция подали официальные заявки на присоединение к НАТО, однако Турция блокирует начало процесса присоединения этих стран."В НАТО входят 30 союзников с разной историей и географией, политическими партиями и правительствами. Есть много различий. У нас в НАТО есть большая история урегулирования разногласий, я уверен, что этот вопрос мы тоже сможем уладить за столом переговоров", - сказал он на совместной пресс-конференции в Дании с премьер-министром этой страны Метте Фредериксен.
https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789427271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, турция, швеция, финляндия, нато
В НАТО уверены, что урегулируют разногласия с Турцией по Швеции и Финляндии
Столтенберг: альянс урегулирует разногласия с Турцией по членству Швеции и Финляндии