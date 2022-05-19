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МИД Франции заявил, что НАТО не участвует в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/nato-1789504851.html
МИД Франции заявил, что НАТО не участвует в боевых действиях на Украине
МИД Франции заявил, что НАТО не участвует в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
МИД Франции заявил, что НАТО не участвует в боевых действиях на Украине
НАТО не способствует эскалации конфликта с Россией и не принимает участия в военных действиях на Украине, заявили в четверг в МИД Франции. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:44
2022-05-19T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
франция
мид франции‎
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украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. НАТО не способствует эскалации конфликта с Россией и не принимает участия в военных действиях на Украине, заявили в четверг в МИД Франции.Финляндия и Швеция в среду подали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс."Представляют ли заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО угрозу эскалации, как утверждает Россия? Ответ - нет…НАТО - оборонительный союз и не способствует эскалации конфликта с Россией", - говорится в заявлении министерства в Twitter.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с самого начала украинского конфликта альянс принимал меры для защиты территорий своих стран-членов в связи с резким ухудшением ситуации на Украине. "Однако НАТО не участвует в военных действиях, которые проводит Россия против Украины", - добавили в министерстве.Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что ни Франция, ни Евросоюз, ни НАТО не хотят войны с Россией.
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в мире, франция, мид франции‎, нато, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:44 19.05.2022 (обновлено: 15:57 19.05.2022)
 
МИД Франции заявил, что НАТО не участвует в боевых действиях на Украине

МИД Франции: НАТО не эскалирует конфликт с Россией и не участвует в боях на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. НАТО не способствует эскалации конфликта с Россией и не принимает участия в военных действиях на Украине, заявили в четверг в МИД Франции.
Финляндия и Швеция в среду подали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс.
"Представляют ли заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО угрозу эскалации, как утверждает Россия? Ответ - нет…НАТО - оборонительный союз и не способствует эскалации конфликта с Россией", - говорится в заявлении министерства в Twitter.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с самого начала украинского конфликта альянс принимал меры для защиты территорий своих стран-членов в связи с резким ухудшением ситуации на Украине. "Однако НАТО не участвует в военных действиях, которые проводит Россия против Украины", - добавили в министерстве.
Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что ни Франция, ни Евросоюз, ни НАТО не хотят войны с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияМИД Франции‎НАТОУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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