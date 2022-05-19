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МИД Франции заявил, что НАТО не участвует в боевых действиях на Украине

МИД Франции заявил, что НАТО не участвует в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 19.05.2022

МИД Франции заявил, что НАТО не участвует в боевых действиях на Украине

НАТО не способствует эскалации конфликта с Россией и не принимает участия в военных действиях на Украине, заявили в четверг в МИД Франции. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:44

2022-05-19T15:44

2022-05-19T15:57

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. НАТО не способствует эскалации конфликта с Россией и не принимает участия в военных действиях на Украине, заявили в четверг в МИД Франции.Финляндия и Швеция в среду подали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс."Представляют ли заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО угрозу эскалации, как утверждает Россия? Ответ - нет…НАТО - оборонительный союз и не способствует эскалации конфликта с Россией", - говорится в заявлении министерства в Twitter.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с самого начала украинского конфликта альянс принимал меры для защиты территорий своих стран-членов в связи с резким ухудшением ситуации на Украине. "Однако НАТО не участвует в военных действиях, которые проводит Россия против Украины", - добавили в министерстве.Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что ни Франция, ни Евросоюз, ни НАТО не хотят войны с Россией.

https://ria.ru/20220513/pushkov-1788239775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, мид франции‎, нато, украина, россия, ситуация в днр и лнр