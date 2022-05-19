https://ria.ru/20220519/napadenie-1789449270.html

В Великобритании сообщили о нападении на судно вблизи Йемена

В Великобритании сообщили о нападении на судно вблизи Йемена - РИА Новости, 19.05.2022

В Великобритании сообщили о нападении на судно вблизи Йемена

Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в водах вблизи Йемена. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:20

2022-05-19T13:20

2022-05-19T13:21

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ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в водах вблизи Йемена.По данным ведомства, нападение произошло 19 мая."Морские торговые операции получили сообщение о нападении на судно в точке 14° 19° с.ш. и 04° 24° в.д.", - говорится в сообщении.Судно находится в 34 морских милях к юго-востоку от порта Хойдейда. Ведется расследование, подробностей не приводится.

https://ria.ru/20220513/korablekrushenie-1788236073.html

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в мире, великобритания, йемен