https://ria.ru/20220519/napadenie-1789449270.html
В Великобритании сообщили о нападении на судно вблизи Йемена
В Великобритании сообщили о нападении на судно вблизи Йемена - РИА Новости, 19.05.2022
В Великобритании сообщили о нападении на судно вблизи Йемена
Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в водах вблизи Йемена. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:20
2022-05-19T13:20
2022-05-19T13:21
в мире
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ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в водах вблизи Йемена.По данным ведомства, нападение произошло 19 мая."Морские торговые операции получили сообщение о нападении на судно в точке 14° 19° с.ш. и 04° 24° в.д.", - говорится в сообщении.Судно находится в 34 морских милях к юго-востоку от порта Хойдейда. Ведется расследование, подробностей не приводится.
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в мире, великобритания, йемен
13:20 19.05.2022 (обновлено: 13:21 19.05.2022)
В Великобритании сообщили о нападении на судно вблизи Йемена
В Великобритании сообщили об атаке на судно вблизи Йемена
ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в водах вблизи Йемена.
По данным ведомства, нападение произошло 19 мая.
"Морские торговые операции получили сообщение о нападении на судно в точке 14° 19° с.ш. и 04° 24° в.д.", - говорится в сообщении.
Судно находится в 34 морских милях к юго-востоку от порта Хойдейда. Ведется расследование, подробностей не приводится.