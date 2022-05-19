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В США надругались над белорусским флагом - РИА Новости, 19.05.2022
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В США надругались над белорусским флагом
В США надругались над белорусским флагом - РИА Новости, 19.05.2022
В США надругались над белорусским флагом
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завел дело против белоруса, который, находясь в США, надругался над белорусским государственным флагом. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:09
2022-05-19T12:09
в мире
белоруссия
сша
следственный комитет белоруссии
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завел дело против белоруса, который, находясь в США, надругался над белорусским государственным флагом."Устанавливаются обстоятельства надругательства над государственным флагом Республики Беларусь. Белорус, находясь в США, надругался над государственным флагом Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, "28-летний мужчина, находясь на аллее флагов государств мира на территории Соединенных штатов Америки, облил краской размещенный там государственный флаг Беларуси, после чего вывесил под ним табличку с текстом Country aggressor и разместил на том же месте полотнище бело-красно-белого цвета (цвета флага белорусской оппозиции, так называемого "бчб-флага")"."Противозаконные действия фиксировались видеозаписью, которую подозреваемый разместил в интернете на всеобщее обозрение. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственным флагом Республики Беларусь". Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на три года. Установлено, что подозреваемый в 2020 году привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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в мире, белоруссия, сша, следственный комитет белоруссии
12:09 19.05.2022
 
В США надругались над белорусским флагом

В Белоруссии возбудили дело о надругательстве над флагом республики в США

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завел дело против белоруса, который, находясь в США, надругался над белорусским государственным флагом.
"Устанавливаются обстоятельства надругательства над государственным флагом Республики Беларусь. Белорус, находясь в США, надругался над государственным флагом Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, "28-летний мужчина, находясь на аллее флагов государств мира на территории Соединенных штатов Америки, облил краской размещенный там государственный флаг Беларуси, после чего вывесил под ним табличку с текстом Country aggressor и разместил на том же месте полотнище бело-красно-белого цвета (цвета флага белорусской оппозиции, так называемого "бчб-флага")".
"Противозаконные действия фиксировались видеозаписью, которую подозреваемый разместил в интернете на всеобщее обозрение. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственным флагом Республики Беларусь". Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на три года. Установлено, что подозреваемый в 2020 году привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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