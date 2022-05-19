https://ria.ru/20220519/moshenniki-1789421617.html

ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников

ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников - РИА Новости, 19.05.2022

ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников

ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников, продающих объявления о продаже права ответственности за захоронения на торговых интернет-площадках,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:12

2022-05-19T12:12

2022-05-19T12:18

москва

гбу "ритуал"

авито

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/44/1553344475_18:0:1426:792_1920x0_80_0_0_ceb8aed156f9c7c71a8da1f57452d9ad.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников, продающих объявления о продаже права ответственности за захоронения на торговых интернет-площадках, сообщение опубликовано в Telegram-канале организации."В связи с участившимися случаями появления на торговых интернет-площадках, включая Авито, объявлений о продаже права ответственности за захоронения обращаем ваше внимание, что такие предложения являются незаконными и не имеют отношения к ГБУ "Ритуал"", - сказано в сообщении.В ГБУ "Ритуал" напомнили, что предоставление прав на создание семейных захоронений осуществляется исключительно через официальный сайт департамента торговли и услуг города Москвы, а предложения о продаже участков от третьих лиц являются попытками мошеннических действий.

https://realty.ria.ru/20190725/1556859223.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, гбу "ритуал", авито, общество