https://ria.ru/20220519/moshenniki-1789421617.html
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников - РИА Новости, 19.05.2022
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников, продающих объявления о продаже права ответственности за захоронения на торговых интернет-площадках,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:12
2022-05-19T12:12
2022-05-19T12:18
москва
гбу "ритуал"
авито
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников, продающих объявления о продаже права ответственности за захоронения на торговых интернет-площадках, сообщение опубликовано в Telegram-канале организации."В связи с участившимися случаями появления на торговых интернет-площадках, включая Авито, объявлений о продаже права ответственности за захоронения обращаем ваше внимание, что такие предложения являются незаконными и не имеют отношения к ГБУ "Ритуал"", - сказано в сообщении.В ГБУ "Ритуал" напомнили, что предоставление прав на создание семейных захоронений осуществляется исключительно через официальный сайт департамента торговли и услуг города Москвы, а предложения о продаже участков от третьих лиц являются попытками мошеннических действий.
https://realty.ria.ru/20190725/1556859223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гбу "ритуал", авито, общество
12:12 19.05.2022 (обновлено: 12:18 19.05.2022)
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников, продающих права на захоронения