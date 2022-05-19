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ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников - РИА Новости, 19.05.2022
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ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников - РИА Новости, 19.05.2022
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников, продающих объявления о продаже права ответственности за захоронения на торговых интернет-площадках,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:12
2022-05-19T12:18
москва
гбу "ритуал"
авито
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников, продающих объявления о продаже права ответственности за захоронения на торговых интернет-площадках, сообщение опубликовано в Telegram-канале организации."В связи с участившимися случаями появления на торговых интернет-площадках, включая Авито, объявлений о продаже права ответственности за захоронения обращаем ваше внимание, что такие предложения являются незаконными и не имеют отношения к ГБУ "Ритуал"", - сказано в сообщении.В ГБУ "Ритуал" напомнили, что предоставление прав на создание семейных захоронений осуществляется исключительно через официальный сайт департамента торговли и услуг города Москвы, а предложения о продаже участков от третьих лиц являются попытками мошеннических действий.
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москва, гбу "ритуал", авито, общество
12:12 19.05.2022 (обновлено: 12:18 19.05.2022)
 
ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников

ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников, продающих права на захоронения

© mos.ruМемориалы на Новодевичьем кладбище
Мемориалы на Новодевичьем кладбище
© mos.ru
Мемориалы на Новодевичьем кладбище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ГБУ "Ритуал" предупредило москвичей об угрозе мошенников, продающих объявления о продаже права ответственности за захоронения на торговых интернет-площадках, сообщение опубликовано в Telegram-канале организации.
"В связи с участившимися случаями появления на торговых интернет-площадках, включая Авито, объявлений о продаже права ответственности за захоронения обращаем ваше внимание, что такие предложения являются незаконными и не имеют отношения к ГБУ "Ритуал"", - сказано в сообщении.
В ГБУ "Ритуал" напомнили, что предоставление прав на создание семейных захоронений осуществляется исключительно через официальный сайт департамента торговли и услуг города Москвы, а предложения о продаже участков от третьих лиц являются попытками мошеннических действий.
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МоскваГБУ "Ритуал"АвитоОбщество
 
 
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