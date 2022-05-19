Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь
Молдавия рассчитывают на более быстрое перечисление первого транша бюджетной помощи от ЕС
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду попросила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посодействовать в ускорении ранее обещанной помощи.
Президент Молдавии находится с двухдневным визитом в Евросоюзе. В среду она выступила в Европарламенте, в четверг у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Глава государства высоко оценила открытость европейских институтов для поддержки Республики Молдова в преодолении кризисов, с которыми она столкнулась. Она также упомянула, что власти Кишинева рассчитывают на более быстрое перечисление первого транша бюджетной помощи, что поддержит усилия правительства по восстановлению экономики и обеспечению энергетической безопасности страны", - сообщает в четверг пресс-служба молдавского президента.
Отмечается, что Санду призвала чиновников ЕС к отмене квот на экспорт молдавской продукции и поддержке закупок удобрений, необходимых для сельскохозяйственных работ.
"Европейский союз является важнейшим партнером нашей страны в области экономики и развития, а европейская интеграция является сильным стимулом для модернизации ключевых секторов и улучшения жизни наших граждан", - заявила Санду.
В январе Еврокомиссия по запросу Молдавии предложила новую программу макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, из этой суммы 30 миллионов евро в виде грантов и 120 миллионов евро в виде среднесрочных кредитов. Данную программу должны одобрить Европарламент и Евросовет.
Также председатель Европейского совета Шарль Мишель ранее озвучил решение об оказании дополнительной помощи Молдавии для поддержки беженцев. Речь идет о 30 миллионах евро, из которых 15 миллионов евро будут направлены на управление миграционным кризисом в стране, и еще 15 миллионов евро для укрепления менеджмента на границе.