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Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь - РИА Новости, 19.05.2022
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Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь
Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь - РИА Новости, 19.05.2022
Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь
Президент Молдавии Майя Санду попросила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посодействовать в ускорении ранее обещанной помощи. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:23
2022-05-19T15:23
в мире
эммануэль макрон
шарль мишель
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КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду попросила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посодействовать в ускорении ранее обещанной помощи.Президент Молдавии находится с двухдневным визитом в Евросоюзе. В среду она выступила в Европарламенте, в четверг у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Глава государства высоко оценила открытость европейских институтов для поддержки Республики Молдова в преодолении кризисов, с которыми она столкнулась. Она также упомянула, что власти Кишинева рассчитывают на более быстрое перечисление первого транша бюджетной помощи, что поддержит усилия правительства по восстановлению экономики и обеспечению энергетической безопасности страны", - сообщает в четверг пресс-служба молдавского президента.Отмечается, что Санду призвала чиновников ЕС к отмене квот на экспорт молдавской продукции и поддержке закупок удобрений, необходимых для сельскохозяйственных работ.В январе Еврокомиссия по запросу Молдавии предложила новую программу макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, из этой суммы 30 миллионов евро в виде грантов и 120 миллионов евро в виде среднесрочных кредитов. Данную программу должны одобрить Европарламент и Евросовет.Также председатель Европейского совета Шарль Мишель ранее озвучил решение об оказании дополнительной помощи Молдавии для поддержки беженцев. Речь идет о 30 миллионах евро, из которых 15 миллионов евро будут направлены на управление миграционным кризисом в стране, и еще 15 миллионов евро для укрепления менеджмента на границе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/krizis-1789355837.html
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в мире, эммануэль макрон, шарль мишель, молдавия, франция, кишинев, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
15:23 19.05.2022
 
Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь

Молдавия рассчитывают на более быстрое перечисление первого транша бюджетной помощи от ЕС

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду попросила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посодействовать в ускорении ранее обещанной помощи.
Президент Молдавии находится с двухдневным визитом в Евросоюзе. В среду она выступила в Европарламенте, в четверг у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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"Глава государства высоко оценила открытость европейских институтов для поддержки Республики Молдова в преодолении кризисов, с которыми она столкнулась. Она также упомянула, что власти Кишинева рассчитывают на более быстрое перечисление первого транша бюджетной помощи, что поддержит усилия правительства по восстановлению экономики и обеспечению энергетической безопасности страны", - сообщает в четверг пресс-служба молдавского президента.
Отмечается, что Санду призвала чиновников ЕС к отмене квот на экспорт молдавской продукции и поддержке закупок удобрений, необходимых для сельскохозяйственных работ.
"Европейский союз является важнейшим партнером нашей страны в области экономики и развития, а европейская интеграция является сильным стимулом для модернизации ключевых секторов и улучшения жизни наших граждан", - заявила Санду.
В январе Еврокомиссия по запросу Молдавии предложила новую программу макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, из этой суммы 30 миллионов евро в виде грантов и 120 миллионов евро в виде среднесрочных кредитов. Данную программу должны одобрить Европарламент и Евросовет.
Также председатель Европейского совета Шарль Мишель ранее озвучил решение об оказании дополнительной помощи Молдавии для поддержки беженцев. Речь идет о 30 миллионах евро, из которых 15 миллионов евро будут направлены на управление миграционным кризисом в стране, и еще 15 миллионов евро для укрепления менеджмента на границе.
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В миреЭммануэль МакронШарль МишельМолдавияФранцияКишиневЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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