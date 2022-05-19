https://ria.ru/20220519/moldaviya-1789497233.html

Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь

Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь - РИА Новости, 19.05.2022

Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь

Президент Молдавии Майя Санду попросила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посодействовать в ускорении ранее обещанной помощи. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:23

2022-05-19T15:23

2022-05-19T15:23

в мире

эммануэль макрон

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду попросила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посодействовать в ускорении ранее обещанной помощи.Президент Молдавии находится с двухдневным визитом в Евросоюзе. В среду она выступила в Европарламенте, в четверг у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Глава государства высоко оценила открытость европейских институтов для поддержки Республики Молдова в преодолении кризисов, с которыми она столкнулась. Она также упомянула, что власти Кишинева рассчитывают на более быстрое перечисление первого транша бюджетной помощи, что поддержит усилия правительства по восстановлению экономики и обеспечению энергетической безопасности страны", - сообщает в четверг пресс-служба молдавского президента.Отмечается, что Санду призвала чиновников ЕС к отмене квот на экспорт молдавской продукции и поддержке закупок удобрений, необходимых для сельскохозяйственных работ.В январе Еврокомиссия по запросу Молдавии предложила новую программу макрофинансовой помощи на сумму до 150 миллионов евро, из этой суммы 30 миллионов евро в виде грантов и 120 миллионов евро в виде среднесрочных кредитов. Данную программу должны одобрить Европарламент и Евросовет.Также председатель Европейского совета Шарль Мишель ранее озвучил решение об оказании дополнительной помощи Молдавии для поддержки беженцев. Речь идет о 30 миллионах евро, из которых 15 миллионов евро будут направлены на управление миграционным кризисом в стране, и еще 15 миллионов евро для укрепления менеджмента на границе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/krizis-1789355837.html

https://ria.ru/20220512/moldaviya-1788185741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, шарль мишель, молдавия, франция, кишинев, европарламент, евросоюз, еврокомиссия