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Российские саперы обезвредили в Донбассе 235 взрывоопасных предметов
Российские саперы обезвредили в Донбассе 235 взрывоопасных предметов - РИА Новости, 19.05.2022
Российские саперы обезвредили в Донбассе 235 взрывоопасных предметов
Саперы российской армии и МЧС за сутки в Донбассе нашли и обезвредили 235 взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:39
2022-05-19T21:39
2022-05-19T22:20
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Саперы российской армии и МЧС за сутки в Донбассе нашли и обезвредили 235 взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 1541,2 гектаров, в том числе за сутки – 3,9 гектаров; 35 зданий, из них две больницы и две школы, один мост и 7,6 километров дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг."Обнаружено и обезврежено 7386 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 235", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:39 19.05.2022 (обновлено: 22:20 19.05.2022)
Российские саперы обезвредили в Донбассе 235 взрывоопасных предметов
Мизинцев: саперы армии и МЧС России обезвредили в Донбассе 235 взрывоопасных предметов