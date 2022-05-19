https://ria.ru/20220519/mizintsev-1789598003.html

Российские саперы обезвредили в Донбассе 235 взрывоопасных предметов

Российские саперы обезвредили в Донбассе 235 взрывоопасных предметов - РИА Новости, 19.05.2022

Российские саперы обезвредили в Донбассе 235 взрывоопасных предметов

Саперы российской армии и МЧС за сутки в Донбассе нашли и обезвредили 235 взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:39

2022-05-19T21:39

2022-05-19T22:20

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788255463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37be7cfbef8eb02a0ce6aff3ecfdd55f.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Саперы российской армии и МЧС за сутки в Донбассе нашли и обезвредили 235 взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 1541,2 гектаров, в том числе за сутки – 3,9 гектаров; 35 зданий, из них две больницы и две школы, один мост и 7,6 километров дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг."Обнаружено и обезврежено 7386 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 235", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)