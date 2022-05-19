https://ria.ru/20220519/minoborony-1789398225.html

ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"

ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1" - РИА Новости, 19.05.2022

ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"

ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:49

2022-05-19T10:49

2022-05-19T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

николаевская область

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге.

https://ria.ru/20220519/spetsoperatsiya-1789397829.html

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Конашенков: Уничтожены дивизионы ЗРК С-300 и "Бук-М1" в Николаевской области ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-19T10:49 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, николаевская область, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс), константиновка