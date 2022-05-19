Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1" - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/minoborony-1789398225.html
ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"
ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1" - РИА Новости, 19.05.2022
ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"
ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:49
2022-05-19T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
николаевская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789404376_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09e8128310d01883bf1a71166b5675eb.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220519/spetsoperatsiya-1789397829.html
николаевская область
россия
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: Уничтожены дивизионы ЗРК С-300 и "Бук-М1" в Николаевской области
ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-19T10:49
true
PT2M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789404376_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9df89d92e4e7fd2e39ed5f9b8b336db9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, николаевская область, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс), константиновка
10:49 19.05.2022 (обновлено: 11:33 19.05.2022)
 
ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"

В Минобороны заявили, что силы ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге.
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Артиллерия за сутки поразила 295 районов сосредоточения живой силы ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковНиколаевская областьРоссияВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Бук (зенитный ракетный комплекс)Константиновка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала