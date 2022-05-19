https://ria.ru/20220519/minoborony-1789398225.html
ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"
ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1" - РИА Новости, 19.05.2022
ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"
ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:49
2022-05-19T10:49
2022-05-19T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
николаевская область
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220519/spetsoperatsiya-1789397829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков: Уничтожены дивизионы ЗРК С-300 и "Бук-М1" в Николаевской области
ВКС России за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-19T10:49
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PT2M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, николаевская область, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс), константиновка
10:49 19.05.2022 (обновлено: 11:33 19.05.2022)
ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"
В Минобороны заявили, что силы ВКС России уничтожили украинские дивизионы С-300 и "Бук-М1"