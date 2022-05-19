https://ria.ru/20220519/medvedev-1789595603.html

Россия может предотвратить продовольственные кризисы, заявил Медведев

Россия может предотвратить продовольственные кризисы, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2022

Россия может предотвратить продовольственные кризисы, заявил Медведев

Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Запад даёт задний... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:21

2022-05-19T21:21

2022-05-19T21:47

дмитрий медведев

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Запад даёт задний ход в вопросе санкций, когда речь идёт о жизненно важных вещах.Он отметил, что странам-импортерам российской пшеницы и других продуктов питания придётся трудно без поставок России. "Теперь похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают", - добавил Медведев.Медведев добавил, что говорил в четверг с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, и африканские партнеры выразили понимание ситуации. "Наши африканские друзья это, кстати, понимают. И понимают, что богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели. И чтобы принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов. Американцы с европейцами ведь без еды не останутся, хоть и втридорога. Причём заплатят эти три цены именно рядовые европейцы, а не власть предержащие", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

дмитрий медведев, экономика, россия, санкции в отношении россии