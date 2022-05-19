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Россия может предотвратить продовольственные кризисы, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2022
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Россия может предотвратить продовольственные кризисы, заявил Медведев
Россия может предотвратить продовольственные кризисы, заявил Медведев - РИА Новости, 19.05.2022
Россия может предотвратить продовольственные кризисы, заявил Медведев
Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Запад даёт задний... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:21
2022-05-19T21:47
дмитрий медведев
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Запад даёт задний ход в вопросе санкций, когда речь идёт о жизненно важных вещах.Он отметил, что странам-импортерам российской пшеницы и других продуктов питания придётся трудно без поставок России. "Теперь похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают", - добавил Медведев.Медведев добавил, что говорил в четверг с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, и африканские партнеры выразили понимание ситуации. "Наши африканские друзья это, кстати, понимают. И понимают, что богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели. И чтобы принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов. Американцы с европейцами ведь без еды не останутся, хоть и втридорога. Причём заплатят эти три цены именно рядовые европейцы, а не власть предержащие", - заявил Медведев.
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дмитрий медведев, экономика, россия, санкции в отношении россии
21:21 19.05.2022 (обновлено: 21:47 19.05.2022)
 
Россия может предотвратить продовольственные кризисы, заявил Медведев

Медведев заявил, что Россия имеет ресурсы, чтобы предотвратить продовольственные кризисы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Запад даёт задний ход в вопросе санкций, когда речь идёт о жизненно важных вещах.
"Никто ещё не собирал урожай в телевизоре и интернете. Для этого нужны поля и сельхозтехника, удобрения и руки, привыкшие сеять хлеб, а не подписывать дурацкие решения. Россия это умеет, у нас есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось. Просто не надо мешать нам работать", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что странам-импортерам российской пшеницы и других продуктов питания придётся трудно без поставок России. "Теперь похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают", - добавил Медведев.
Медведев добавил, что говорил в четверг с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, и африканские партнеры выразили понимание ситуации. "Наши африканские друзья это, кстати, понимают. И понимают, что богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели. И чтобы принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов. Американцы с европейцами ведь без еды не останутся, хоть и втридорога. Причём заплатят эти три цены именно рядовые европейцы, а не власть предержащие", - заявил Медведев.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Дмитрий МедведевЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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