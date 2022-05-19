21:21 19.05.2022 (обновлено: 21:47 19.05.2022)
Россия может предотвратить продовольственные кризисы, заявил Медведев
Медведев заявил, что Россия имеет ресурсы, чтобы предотвратить продовольственные кризисы
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Запад даёт задний ход в вопросе санкций, когда речь идёт о жизненно важных вещах.
"Никто ещё не собирал урожай в телевизоре и интернете. Для этого нужны поля и сельхозтехника, удобрения и руки, привыкшие сеять хлеб, а не подписывать дурацкие решения. Россия это умеет, у нас есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось. Просто не надо мешать нам работать", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что странам-импортерам российской пшеницы и других продуктов питания придётся трудно без поставок России. "Теперь похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают", - добавил Медведев.
Медведев добавил, что говорил в четверг с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, и африканские партнеры выразили понимание ситуации. "Наши африканские друзья это, кстати, понимают. И понимают, что богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели. И чтобы принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов. Американцы с европейцами ведь без еды не останутся, хоть и втридорога. Причём заплатят эти три цены именно рядовые европейцы, а не власть предержащие", - заявил Медведев.