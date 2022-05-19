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Медведев рассказал о последствиях запрета оплаты по внешним долгам в валюте - РИА Новости, 19.05.2022
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Медведев рассказал о последствиях запрета оплаты по внешним долгам в валюте
Медведев рассказал о последствиях запрета оплаты по внешним долгам в валюте - РИА Новости, 19.05.2022
Медведев рассказал о последствиях запрета оплаты по внешним долгам в валюте
Возможный запрет для России платить по внешним долгам в валюте никак не скажется на реальной финансовой репутации страны, и РФ способна погашать любые свои... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:24
2022-05-19T10:38
экономика
дмитрий медведев
россия
сша
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможный запрет для России платить по внешним долгам в валюте никак не скажется на реальной финансовой репутации страны, и РФ способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он прокомментировал дискуссию в США о введении запрета для России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах."Не самое плохое для нас решение. Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора", - написал Медведев у себя в Telegram-канале.
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экономика, дмитрий медведев, россия, сша
10:24 19.05.2022 (обновлено: 10:38 19.05.2022)
 
Медведев рассказал о последствиях запрета оплаты по внешним долгам в валюте

Медведев: запрет оплаты по долгам в валюте не скажется на финансовой репутации России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможный запрет для России платить по внешним долгам в валюте никак не скажется на реальной финансовой репутации страны, и РФ способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он прокомментировал дискуссию в США о введении запрета для России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах.
"Не самое плохое для нас решение. Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора", - написал Медведев у себя в Telegram-канале.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании фракции партии Единая Россия в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 14:05В России
Силуанов исключил возможность дефолта России по внешним обязательствам
 
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