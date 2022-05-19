https://ria.ru/20220519/master-klassy-1789442578.html

Онлайн-школа RT проведет мастер-классы в парке "Музеон"

Онлайн-школа RT проведет мастер-классы в парке "Музеон" - РИА Новости, 19.05.2022

Онлайн-школа RT проведет мастер-классы в парке "Музеон"

Онлайн-школа RT проведет серию мастер-классов в московском парке искусств "Музеон" в июне – начале июля. Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут об... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:11

2022-05-19T13:11

2022-05-19T13:11

москва

телеканал rt

музеон

журналистика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Онлайн-школа RT проведет серию мастер-классов в московском парке искусств "Музеон" в июне – начале июля. Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут об особенностях съемки ТВ-репортажей, обсудят работу военкоров в зоне конфликта, а также поделятся секретами создания молодежного контента и ведения стримов в соцсетях. Мастер-классы организованы при поддержке Мосгорпарка.Участие в мастер-классах бесплатное, регистрация доступна по ссылке.Следить за открытием регистрации также можно на странице Школы в VK и в Telegram. Видеозаписи предыдущих событий доступны на RUTUBE-канале.Мастер-классы пройдут в павильоне "Школа" московского парка искусств "Музеон" по средам с 19:00 до 21:00. Среди участников будет разыграна возможность пройти обучение в Онлайн-школе RT.В программе пять мастер-классов:1 июня — "Ведущий/корреспондент на ТВ: от скрипта до работы в кадре". Спикер — Дон Кортер, корреспондент, ведущий RT International.8 июня — "Импровизация в журналистике: практический мастер-класc". Спикер — Павел Кухаркин, корреспондент RT на русском, продюсер видеоагентства Ruptly и актер импровизации.22 июня — "Военная журналистика в современных реалиях". Спикеры — военные корреспонденты RT.29 июня — "Молодежный контент в новых медиа". Спикеры — продюсеры и авторы нового проекта RT для молодежи RTeens.6 июля — "Живой телевизор: новостные стримы". Спикер — Константин Придыбайло, шеф-редактор RT на русском.В 2016 году RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже более тысячи человек из более 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/rt-1786769101.html

https://ria.ru/20220426/videoproekt-1785450216.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, телеканал rt, музеон, журналистика