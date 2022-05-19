Онлайн-школа RT проведет мастер-классы в парке "Музеон"
© Фото : RTШкола RT в парке Музеон
© Фото : RT
Школа RT в парке Музеон
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Онлайн-школа RT проведет серию мастер-классов в московском парке искусств "Музеон" в июне – начале июля. Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут об особенностях съемки ТВ-репортажей, обсудят работу военкоров в зоне конфликта, а также поделятся секретами создания молодежного контента и ведения стримов в соцсетях. Мастер-классы организованы при поддержке Мосгорпарка.
"Летняя Школа в Музеоне — один из наших самых популярных образовательных проектов. Очное неформальное общение с корреспондентами, ведущими, авторами RT, возможность дискутировать и задавать любые вопросы — все это привлекает как профессионалов, так и тех, кто только задумывается о карьере в медиа", — говорит руководитель Онлайн-школы RT Анна Ковтунова.
Участие в мастер-классах бесплатное, регистрация доступна по ссылке.
Следить за открытием регистрации также можно на странице Школы в VK и в Telegram. Видеозаписи предыдущих событий доступны на RUTUBE-канале.
Мастер-классы пройдут в павильоне "Школа" московского парка искусств "Музеон" по средам с 19:00 до 21:00. Среди участников будет разыграна возможность пройти обучение в Онлайн-школе RT.
В программе пять мастер-классов:
1 июня — "Ведущий/корреспондент на ТВ: от скрипта до работы в кадре". Спикер — Дон Кортер, корреспондент, ведущий RT International.
8 июня — "Импровизация в журналистике: практический мастер-класc". Спикер — Павел Кухаркин, корреспондент RT на русском, продюсер видеоагентства Ruptly и актер импровизации.
22 июня — "Военная журналистика в современных реалиях". Спикеры — военные корреспонденты RT.
29 июня — "Молодежный контент в новых медиа". Спикеры — продюсеры и авторы нового проекта RT для молодежи RTeens.
6 июля — "Живой телевизор: новостные стримы". Спикер — Константин Придыбайло, шеф-редактор RT на русском.
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В 2016 году RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже более тысячи человек из более 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.