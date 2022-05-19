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Медведь прогулялся по улицам Магадана
Медведь прогулялся по улицам Магадана - РИА Новости, 19.05.2022
Медведь прогулялся по улицам Магадана
Охотоведы установили дежурство в микрорайоне Магадана, где видели медведя, сообщил журналистам руководитель управления Госохотнадзора регионального минприроды... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:30
2022-05-19T09:30
2022-05-19T09:30
магадан
медведь
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МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Охотоведы установили дежурство в микрорайоне Магадана, где видели медведя, сообщил журналистам руководитель управления Госохотнадзора регионального минприроды Евгений Кречетов.О прогуливающемся медведе на улице Набережная в Магадане сообщили пользователи социальных сетей. Он распространили фотографии и видео с камеры наблюдения."Известно, что медведь перешел через реку Магаданку в районе Горохового поля, а после ушел из городского микрорайона. В 9.00 дежурство было снято, так как вблизи жилья зверь не обнаружен и к жилищу больше не выходил. Вечером дежурство будет возобновлено в этом же районе, так как обычно бурый хищник ходит по одним и тем же маршрутам", - рассказал Кречетов.Ранее на трассе "Колыма" под Магаданом два медведя приставали к водителям. Хищников подкармливали, и они почти каждый день выходили на дорогу. В последние дни медведи на трассе не появлялись - возможно, ушли в лес.
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магадан, медведь
Медведь прогулялся по улицам Магадана
Медведь прогулялся по улицам Магадана
МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Охотоведы установили дежурство в микрорайоне Магадана, где видели медведя, сообщил журналистам руководитель управления Госохотнадзора регионального минприроды Евгений Кречетов.
О прогуливающемся медведе на улице Набережная в Магадане
сообщили пользователи социальных сетей. Он распространили фотографии и видео с камеры наблюдения.
"Известно, что медведь перешел через реку Магаданку в районе Горохового поля, а после ушел из городского микрорайона. В 9.00 дежурство было снято, так как вблизи жилья зверь не обнаружен и к жилищу больше не выходил. Вечером дежурство будет возобновлено в этом же районе, так как обычно бурый хищник ходит по одним и тем же маршрутам", - рассказал Кречетов.
Ранее на трассе "Колыма" под Магаданом два медведя приставали к водителям. Хищников подкармливали, и они почти каждый день выходили на дорогу. В последние дни медведи на трассе не появлялись - возможно, ушли в лес.