https://ria.ru/20220519/magadan-1789383809.html

Медведь прогулялся по улицам Магадана

Медведь прогулялся по улицам Магадана - РИА Новости, 19.05.2022

Медведь прогулялся по улицам Магадана

Охотоведы установили дежурство в микрорайоне Магадана, где видели медведя, сообщил журналистам руководитель управления Госохотнадзора регионального минприроды... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:30

2022-05-19T09:30

2022-05-19T09:30

магадан

медведь

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МАГАДАН, 19 мая - РИА Новости. Охотоведы установили дежурство в микрорайоне Магадана, где видели медведя, сообщил журналистам руководитель управления Госохотнадзора регионального минприроды Евгений Кречетов.О прогуливающемся медведе на улице Набережная в Магадане сообщили пользователи социальных сетей. Он распространили фотографии и видео с камеры наблюдения."Известно, что медведь перешел через реку Магаданку в районе Горохового поля, а после ушел из городского микрорайона. В 9.00 дежурство было снято, так как вблизи жилья зверь не обнаружен и к жилищу больше не выходил. Вечером дежурство будет возобновлено в этом же районе, так как обычно бурый хищник ходит по одним и тем же маршрутам", - рассказал Кречетов.Ранее на трассе "Колыма" под Магаданом два медведя приставали к водителям. Хищников подкармливали, и они почти каждый день выходили на дорогу. В последние дни медведи на трассе не появлялись - возможно, ушли в лес.

магадан

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магадан, медведь