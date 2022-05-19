https://ria.ru/20220519/lnr-1789390338.html

Народная милиция ЛНР рассказала, где размещаются ВСУ в Шевченко

Народная милиция ЛНР рассказала, где размещаются ВСУ в Шевченко - РИА Новости, 19.05.2022

Народная милиция ЛНР рассказала, где размещаются ВСУ в Шевченко

Украинские войска в населенном пункте Шевченко загоняют жителей в административные здания, сообщила Народная милиция Луганской народной республики. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:14

2022-05-19T10:14

2022-05-19T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

леонид пасечник

владимир путин

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в населенном пункте Шевченко загоняют жителей в административные здания, сообщила Народная милиция Луганской народной республики.В ведомстве заявили, что в населенном пункте Шевченко украинские войска загоняют жителей в административные здания. Там они размещают личный состав с целью переоборудования зданий в укрепленные огневые точки и использования жителей в качестве "живого щита".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/arest-1789493343.html

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россия

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в мире, украина, россия, леонид пасечник, владимир путин, луганская народная республика