Юные лидеры обсудят образ будущего на ПМЭФ-2022
© Фото : Фонд РосконгрессЮные лидеры обсудят образ будущего на ПМЭФ-2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Юные лидеры обсудят образ будущего на ПМЭФ-2022
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На площадке юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума 15-18 июня 2022 года пройдет специальная юношеская секция "ПМЭФ.Юниор", сообщает Фонд Росконгресс.
Деловая программа мероприятия объединит талантливых старшеклассников, лидеров мирового бизнеса и видных государственных деятелей вокруг вопросов интеграции молодого поколения в глобальную социально-экономическую повестку и моделирования образа будущего.
"ПМЭФ.Юниор" примет 150 проактивных подростков в возрасте 14-18 лет из России и других стран, для которых разработана насыщенная деловая программа, объединяющая большое количество панельных дискуссий, "диалогов на равных", питч-сессий и мастер-классов. Юные участники ПМЭФ-2022 обсудят вопросы сверхновых карьерных траекторий и компетенций будущего, ресурсосбережения и экологического будущего, стратегии молодежи в построении новой экономики и выстраивания эффективного взаимодействия корпораций и подрастающего поколения. Центральным событием "ПМЭФ.Юниор" станет пленарная сессия "Россия и мир: новые возможности и глобальные вызовы глазами молодежи".
"Привлечение талантливой молодежи к обсуждению важнейших тем российской и международной повестки обеспечит преемственность в решении глобальных задач, позволит обменяться мнениями с новым поколением, увидеть свежий взгляд и обсудить инновационные идеи. "ПМЭФ.Юниор" станет местом притяжения для юных лидеров, которые сформируют тренды развития нового времени", – подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Мероприятие организовано Фондом "Контент" в рамках дискуссионно-коммуникационной платформы "Точка Юниор" при поддержке Фонда Росконгресс и негосударственного института развития "Иннопрактика". Партнерами "ПМЭФ.Юниор" являются Российское движение школьников, Всероссийский конкурс "Большая перемена", компания Ozon, фирма 1С, Российский экологический оператор.
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""ПМЭФ.Юниор" – является уникальным проектом, позволяющим активным и мотивированным ребятам познакомиться с юными лидерами из других регионов и стран, презентовать на ведущем международном форуме свежие и смелые идеи и встретиться с видными экспертами. Мероприятие станет настоящим мостиком между подростковой аудиторией и заинтересованными сторонами из бизнеса и государства", - заявила директор Фонда "Контент" Елена Соколова.