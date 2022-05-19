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"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой
"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой - РИА Новости, 19.05.2022
"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой
Григорий Лепс выразил мнение, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию, поскольку от нее "не было заявлений об эмиграции". РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:25
2022-05-19T13:25
2022-05-19T13:25
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григорий лепс
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алла пугачева
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Григорий Лепс выразил мнение, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию, поскольку от нее "не было заявлений об эмиграции".Ранее Максим Галкин выкладывал в соцсетях фотографии артистки из Израиля. Сама певица в марте опровергала информацию о своем переезде из России и заявляла, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".О своей уверенности в возвращении Примадонны в Россию заявил и Лев Лещенко, назвав певицу "патриотом".
https://ria.ru/20220517/pugacheva-1788962527.html
https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес, алла пугачева
"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой
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