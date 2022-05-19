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"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой - РИА Новости, 19.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220519/leps-1789448068.html
"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой
"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой - РИА Новости, 19.05.2022
"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой
Григорий Лепс выразил мнение, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию, поскольку от нее "не было заявлений об эмиграции". РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:25
2022-05-19T13:25
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
шоу-бизнес
алла пугачева
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Григорий Лепс выразил мнение, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию, поскольку от нее "не было заявлений об эмиграции".Ранее Максим Галкин выкладывал в соцсетях фотографии артистки из Израиля. Сама певица в марте опровергала информацию о своем переезде из России и заявляла, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".О своей уверенности в возвращении Примадонны в Россию заявил и Лев Лещенко, назвав певицу "патриотом".
https://ria.ru/20220517/pugacheva-1788962527.html
https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес, алла пугачева
13:25 19.05.2022
 
"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой

Лепс отказался верить в эмиграцию Пугачевой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс перед началом весеннего концерта в Музее победы в Москве
Певец Григорий Лепс перед началом весеннего концерта в Музее победы в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Григорий Лепс выразил мнение, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию, поскольку от нее "не было заявлений об эмиграции".

"Я не верю, что Пугачева эмигрировала. Я думаю, она отдыхает и скоро вернется. От нее не было заявлений об эмиграции", – сказал Лепс на пресс-конференции.

Фотография, опубликованная Максимом Галкиным
17 мая, 11:10Шоубиз
Пугачева провела вечер в компании Макаревича и Гребенщикова
Ранее Максим Галкин выкладывал в соцсетях фотографии артистки из Израиля. Сама певица в марте опровергала информацию о своем переезде из России и заявляла, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".
О своей уверенности в возвращении Примадонны в Россию заявил и Лев Лещенко, назвав певицу "патриотом".
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