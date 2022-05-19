https://ria.ru/20220519/leps-1789448068.html

"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой

"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой - РИА Новости, 19.05.2022

"Не было заявлений об эмиграции": Лепс об отъезде Пугачевой

Григорий Лепс выразил мнение, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию, поскольку от нее "не было заявлений об эмиграции". РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:25

2022-05-19T13:25

2022-05-19T13:25

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григорий лепс

шоу-бизнес

алла пугачева

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Григорий Лепс выразил мнение, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию, поскольку от нее "не было заявлений об эмиграции".Ранее Максим Галкин выкладывал в соцсетях фотографии артистки из Израиля. Сама певица в марте опровергала информацию о своем переезде из России и заявляла, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".О своей уверенности в возвращении Примадонны в Россию заявил и Лев Лещенко, назвав певицу "патриотом".

https://ria.ru/20220517/pugacheva-1788962527.html

https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес, алла пугачева