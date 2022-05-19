https://ria.ru/20220519/lekarstva-1789486611.html

"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса

"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса - РИА Новости, 19.05.2022

"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса

Фонд "Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей, эвакуированных с Донбасса, имеющих орфанные заболевания, сообщил председатель правления фонда Александр... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:56

2022-05-19T14:56

2022-05-19T14:56

общество

здоровье - общество

мария львова-белова

донбасс

луганск

донецк (днр)

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей, эвакуированных с Донбасса, имеющих орфанные заболевания, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко."Некоторое время назад фонд начал прорабатывать механизм, который позволит обеспечивать детей Донбасса лекарственными препаратами. Мы проводили совещания с руководителями служб здравоохранения Луганска и Донецка и некоммерческими организациями, которые там работают. Нам нужно было понять, сколько детей в этих регионах, с какими заболеваниями и как они сейчас обеспечены", - сообщил Ткаченко на пресс-конференции, посвященной помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями и презентации годового отчета фонда "Круг добра" за 2021 год.По его словам, часть детей выехала за пределы республик и находится сейчас на территории Российской Федерации, для обеспечения их лекарствами были проведены совещания с представителями Минздравов регионов."Лекарства могут покупаться гражданам РФ, имеющим временную регистрацию, нужно было проработать механизм прикрепления их к лечебным учреждениям и в порядок передачи им лекарства. Значительную роль в этих процессах взяла на себя уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, она осуществляет контроль вех процессов", - рассказал Ткаченко.По его словам, первые заявки об обеспечении эвакуированных детей лекарствами уже поступают."Сегодня будет рассмотрен вопрос лекарственного обеспечения одного из пациентов, документы все будут представлены решение будут приняты, ребенок будет незамедлительно обеспечен и терапия будет начата", - рассказал Ткаченко.

https://ria.ru/20220422/keratit-1784926391.html

https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html

донбасс

луганск

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, мария львова-белова, донбасс, луганск, донецк (днр), фонд "круг добра"