Рейтинг@Mail.ru
"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/lekarstva-1789486611.html
"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса
"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса - РИА Новости, 19.05.2022
"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса
Фонд "Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей, эвакуированных с Донбасса, имеющих орфанные заболевания, сообщил председатель правления фонда Александр... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:56
2022-05-19T14:56
общество
здоровье - общество
мария львова-белова
донбасс
луганск
донецк (днр)
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a888a631a2f142522412fd21f438c4.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей, эвакуированных с Донбасса, имеющих орфанные заболевания, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко."Некоторое время назад фонд начал прорабатывать механизм, который позволит обеспечивать детей Донбасса лекарственными препаратами. Мы проводили совещания с руководителями служб здравоохранения Луганска и Донецка и некоммерческими организациями, которые там работают. Нам нужно было понять, сколько детей в этих регионах, с какими заболеваниями и как они сейчас обеспечены", - сообщил Ткаченко на пресс-конференции, посвященной помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями и презентации годового отчета фонда "Круг добра" за 2021 год.По его словам, часть детей выехала за пределы республик и находится сейчас на территории Российской Федерации, для обеспечения их лекарствами были проведены совещания с представителями Минздравов регионов."Лекарства могут покупаться гражданам РФ, имеющим временную регистрацию, нужно было проработать механизм прикрепления их к лечебным учреждениям и в порядок передачи им лекарства. Значительную роль в этих процессах взяла на себя уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, она осуществляет контроль вех процессов", - рассказал Ткаченко.По его словам, первые заявки об обеспечении эвакуированных детей лекарствами уже поступают."Сегодня будет рассмотрен вопрос лекарственного обеспечения одного из пациентов, документы все будут представлены решение будут приняты, ребенок будет незамедлительно обеспечен и терапия будет начата", - рассказал Ткаченко.
https://ria.ru/20220422/keratit-1784926391.html
https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html
донбасс
луганск
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17a63a813de6bf9425a9baecf87afd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, мария львова-белова, донбасс, луганск, донецк (днр), фонд "круг добра"
14:56 19.05.2022
 
"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса

Фонд "Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса с орфанными заболеваниями

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей, эвакуированных с Донбасса, имеющих орфанные заболевания, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Некоторое время назад фонд начал прорабатывать механизм, который позволит обеспечивать детей Донбасса лекарственными препаратами. Мы проводили совещания с руководителями служб здравоохранения Луганска и Донецка и некоммерческими организациями, которые там работают. Нам нужно было понять, сколько детей в этих регионах, с какими заболеваниями и как они сейчас обеспечены", - сообщил Ткаченко на пресс-конференции, посвященной помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями и презентации годового отчета фонда "Круг добра" за 2021 год.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 15:05
"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом
По его словам, часть детей выехала за пределы республик и находится сейчас на территории Российской Федерации, для обеспечения их лекарствами были проведены совещания с представителями Минздравов регионов.
"Лекарства могут покупаться гражданам РФ, имеющим временную регистрацию, нужно было проработать механизм прикрепления их к лечебным учреждениям и в порядок передачи им лекарства. Значительную роль в этих процессах взяла на себя уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, она осуществляет контроль вех процессов", - рассказал Ткаченко.
По его словам, первые заявки об обеспечении эвакуированных детей лекарствами уже поступают.
"Сегодня будет рассмотрен вопрос лекарственного обеспечения одного из пациентов, документы все будут представлены решение будут приняты, ребенок будет незамедлительно обеспечен и терапия будет начата", - рассказал Ткаченко.
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 16:09
Минздрав рассказал о помощи детям со СМА от "Круга добра"
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМария Львова-БеловаДонбассЛуганскДонецк (ДНР)Фонд "Круг добра"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала