Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление СВПД и ситуацию на Украине
Лавров и Амир Абдоллахиан обсудили восстановление СВПД и ситуацию на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию на Украине, сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны
"Основное внимание было уделено ключевым вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, по сообщению министерства, "состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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