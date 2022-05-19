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Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление СВПД и ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление СВПД и ситуацию на Украине
Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление СВПД и ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление СВПД и ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы возобновления Совместного... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:39
2022-05-19T14:39
в мире
цены на нефть
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сша
тегеран (город)
мид ирана
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы&nbsp; возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и&nbsp; ситуацию на Украине, сообщает МИД РФ.Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны"Основное внимание было уделено ключевым вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.Кроме того, по сообщению министерства, "состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.ядерная сделка
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в мире, цены на нефть, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
14:39 19.05.2022
 
Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление СВПД и ситуацию на Украине

Лавров и Амир Абдоллахиан обсудили восстановление СВПД и ситуацию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы  возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и  ситуацию на Украине, сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 00:31
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД
"Основное внимание было уделено ключевым вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, по сообщению министерства, "состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 11:14
В МИД Ирана рассказали о переговорах в Вене по ядерной сделке
ядерная сделка
 
В миреЦены на нефтьДональд ТрампНед ПрайсИранСШАТегеран (город)МИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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