https://ria.ru/20220519/kursk-1789609344.html

Курский губернатор пообещал помочь жителям обстрелянного посёлка Тёткино

Курский губернатор пообещал помочь жителям обстрелянного посёлка Тёткино - РИА Новости, 19.05.2022

Курский губернатор пообещал помочь жителям обстрелянного посёлка Тёткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Глушковского района Павел Золотарёв пообещали помочь всем жителям посёлка Тёткино, обстрелянного со стороны... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:03

2022-05-19T23:03

2022-05-19T23:15

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Глушковского района Павел Золотарёв пообещали помочь всем жителям посёлка Тёткино, обстрелянного со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале руководителя региона.Утром в четверг Старовойт проинформировал об обстреле со стороны Украины приграничного поселка Теткино. В результате погиб водитель фуры из Воронежской области, ранение получил еще один воронежский водитель. По словам Старовойта, его доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней тяжести."Вместе с главой Глушковского района окажем помощь жителям Тёткино. Всем, кто пожелает временно покинуть посёлок, поможем с размещением в комфортных условиях. Некоторые жильцы пострадавших при обстреле домов уже дали согласие", - написал губернатор Старовойт.Глава региона отметил, что из Курска в посёлок Тёткино уже выехали специалисты ЖКХ. Они зафиксируют ущерб и восстановят постройки, которые были повреждены в результате обстрела.Старовойт указал, что пострадавшего при обстреле уже перевезли в курскую больницу. Медиков, которые оказали первую помощь, глава региона лично поблагодарил за оперативную работу.Глушковский район Курской области уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Вечером 18 мая Старовойт сообщал, что удар нанесли по посёлку Тёткино и третий раз за день по селу Алексеевка, эти происшествия обошлись без жертв.

https://ria.ru/20220519/sk-1789577579.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/proisshestvie-1789373757.html

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происшествия