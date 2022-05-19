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Курский губернатор пообещал помочь уехать из приграничного поселка
Курский губернатор пообещал помочь уехать из приграничного поселка - РИА Новости, 19.05.2022
Курский губернатор пообещал помочь уехать из приграничного поселка
Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал помочь всем жителям посёлка Тёткино, которые решат временно выехать из-за обстрелов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:00
2022-05-19T23:00
2022-05-19T23:04
жилье
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал помочь всем жителям посёлка Тёткино, которые решат временно выехать из-за обстрелов.Посёлок Тёткино сегодня утром в очередной раз повергся обстрелу со стороны Украины. В результате один мужчина погиб и ещё один получил осколочные ранения."Поможем всем тем, кто пожелает временно покинуть поселок. Как я уже сообщал сегодня утром, найдем жильё и переселим. Обращайтесь в администрацию Глушковского района", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.Также глава региона навестил семью Колодиных, которые временно выехали из обстреливаемого посёлка. Супруги с тремя детьми разместились в лагере "Олимпиец", где их обеспечили всем необходимым для проживания.
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жилье, украина
23:00 19.05.2022 (обновлено: 23:04 19.05.2022)
Курский губернатор пообещал помочь уехать из приграничного поселка
Курский губернатор Роман Старовойт пообещал помочь уехать из обстреливаемого поселка
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал помочь всем жителям посёлка Тёткино, которые решат временно выехать из-за обстрелов.
Посёлок Тёткино сегодня утром в очередной раз повергся обстрелу со стороны Украины. В результате один мужчина погиб и ещё один получил осколочные ранения.
"Поможем всем тем, кто пожелает временно покинуть поселок. Как я уже сообщал сегодня утром, найдем жильё и переселим. Обращайтесь в администрацию Глушковского района", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.
Также глава региона навестил семью Колодиных, которые временно выехали из обстреливаемого посёлка. Супруги с тремя детьми разместились в лагере "Олимпиец", где их обеспечили всем необходимым для проживания.