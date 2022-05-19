https://ria.ru/20220519/kursk-1789608876.html

Курский губернатор пообещал помочь уехать из приграничного поселка

Курский губернатор пообещал помочь уехать из приграничного поселка - РИА Новости, 19.05.2022

Курский губернатор пообещал помочь уехать из приграничного поселка

Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал помочь всем жителям посёлка Тёткино, которые решат временно выехать из-за обстрелов. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:00

2022-05-19T23:00

2022-05-19T23:04

жилье

украина

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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал помочь всем жителям посёлка Тёткино, которые решат временно выехать из-за обстрелов.Посёлок Тёткино сегодня утром в очередной раз повергся обстрелу со стороны Украины. В результате один мужчина погиб и ещё один получил осколочные ранения."Поможем всем тем, кто пожелает временно покинуть поселок. Как я уже сообщал сегодня утром, найдем жильё и переселим. Обращайтесь в администрацию Глушковского района", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.Также глава региона навестил семью Колодиных, которые временно выехали из обстреливаемого посёлка. Супруги с тремя детьми разместились в лагере "Олимпиец", где их обеспечили всем необходимым для проживания.

https://ria.ru/20220519/sk-1789577579.html

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жилье, украина