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Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей
Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей - РИА Новости, 19.05.2022
Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей
Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:23
2022-05-19T19:23
2022-05-19T19:24
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро - на 2,3 рубля, до 64,4 рубля.Объем торгов европейской валютой расчетами "завтра" составил – 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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19:23 19.05.2022 (обновлено: 19:24 19.05.2022)
Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей
Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей, евро упал до 64,4