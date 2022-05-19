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Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей - РИА Новости, 19.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей
Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей - РИА Новости, 19.05.2022
Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей
Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:23
2022-05-19T19:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
валюта
евро
доллар
рубль
динамика курсов валют
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро - на 2,3 рубля, до 64,4 рубля.Объем торгов европейской валютой расчетами "завтра" составил – 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.
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экономика, россия, валюта, евро, доллар, рубль, динамика курсов валют, курс рубля, курс доллара, московская биржа
19:23 19.05.2022 (обновлено: 19:24 19.05.2022)
 
Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей

Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей, евро упал до 64,4

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Пункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро - на 2,3 рубля, до 64,4 рубля.
Объем торгов европейской валютой расчетами "завтра" составил – 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияВалютаевроДолларРубльДинамика курсов валютКурс рубляКурс доллараМосковская биржа
 
 
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