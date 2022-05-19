https://ria.ru/20220519/kurs-1789572832.html

Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей

Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей - РИА Новости, 19.05.2022

Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга опустился ниже 62 рублей

Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:23

2022-05-19T19:23

2022-05-19T19:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рубль вырос в четверг к доллару – до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро - на 2,3 рубля, до 64,4 рубля.Объем торгов европейской валютой расчетами "завтра" составил – 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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