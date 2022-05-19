https://ria.ru/20220519/krizis-1789540101.html

Сенатор назвал кризис на Украине крахом попыток навязать однополярный мир

Сенатор назвал кризис на Украине крахом попыток навязать однополярный мир - РИА Новости, 19.05.2022

Сенатор назвал кризис на Украине крахом попыток навязать однополярный мир

Кризис на Украине свидетельствует о крахе попыток навязать мировому сообществу однополярный миропорядок, в рамках которого все решения принимаются в США, заявил РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:21

2022-05-19T17:21

2022-05-19T17:26

россия

вашингтон (штат)

нато

украина

григорий карасин

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Кризис на Украине свидетельствует о крахе попыток навязать мировому сообществу однополярный миропорядок, в рамках которого все решения принимаются в США, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Сегодня основы складывающегося многополярного мира подвергаются суровому испытанию. Страны Запада приняли решение пойти ва-банк против России, стали осознанно подрывать сложившуюся после Второй мировой войны систему международных отношений. Безоглядное расширение НАТО на Восток, отказ учитывать коренные интересы России в вопросах безопасности привели к кризису на Украине", — сказал Карасин в четверг в ходе Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". Его слова цитирует пресс-служба СФ.Карасин подчеркнул, что Запад отказался от тех ценностей, которые продвигал за рубеж как образцы государственного и общественного устройства. "Священный" статус частной собственности подорван произвольной заморозкой активов частных лиц, принцип свободы слова и политического плюрализма скомпрометирован усиливающейся цензурой, в том числе и в социальных сетях, инакомыслие пресекается, в том числе с помощью специальных служб, отметил он.Он поблагодарил страны исламского мира за неприятие давления со стороны официального Вашингтона, "отказ следовать в фарватере политики коллективного Запада по организации кампании санкционного давления на Россию". "Сегодня наши отношения с исламским миром приобретают характер взаимовыгодного партнерства. Поэтому мы готовы совместно работать над их расширением и углублением", — подчеркнул Карасин.Сенатор выразил уверенность, что расширение сотрудничества между Россией и исламским миром отвечает интересам всех народов и государств планеты, содействует формированию полицентрического миропорядка и снижению конфликтного потенциала на мировой арене.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/krizis-1789487739.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/italiya-1789425321.html

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вашингтон (штат)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вашингтон (штат), нато, украина, григорий карасин