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Сенатор назвал кризис на Украине крахом попыток навязать однополярный мир - РИА Новости, 19.05.2022
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Сенатор назвал кризис на Украине крахом попыток навязать однополярный мир
Сенатор назвал кризис на Украине крахом попыток навязать однополярный мир - РИА Новости, 19.05.2022
Сенатор назвал кризис на Украине крахом попыток навязать однополярный мир
Кризис на Украине свидетельствует о крахе попыток навязать мировому сообществу однополярный миропорядок, в рамках которого все решения принимаются в США, заявил РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:21
2022-05-19T17:26
россия
вашингтон (штат)
нато
украина
григорий карасин
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Кризис на Украине свидетельствует о крахе попыток навязать мировому сообществу однополярный миропорядок, в рамках которого все решения принимаются в США, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Сегодня основы складывающегося многополярного мира подвергаются суровому испытанию. Страны Запада приняли решение пойти ва-банк против России, стали осознанно подрывать сложившуюся после Второй мировой войны систему международных отношений. Безоглядное расширение НАТО на Восток, отказ учитывать коренные интересы России в вопросах безопасности привели к кризису на Украине", — сказал Карасин в четверг в ходе Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". Его слова цитирует пресс-служба СФ.Карасин подчеркнул, что Запад отказался от тех ценностей, которые продвигал за рубеж как образцы государственного и общественного устройства. "Священный" статус частной собственности подорван произвольной заморозкой активов частных лиц, принцип свободы слова и политического плюрализма скомпрометирован усиливающейся цензурой, в том числе и в социальных сетях, инакомыслие пресекается, в том числе с помощью специальных служб, отметил он.Он поблагодарил страны исламского мира за неприятие давления со стороны официального Вашингтона, "отказ следовать в фарватере политики коллективного Запада по организации кампании санкционного давления на Россию". "Сегодня наши отношения с исламским миром приобретают характер взаимовыгодного партнерства. Поэтому мы готовы совместно работать над их расширением и углублением", — подчеркнул Карасин.Сенатор выразил уверенность, что расширение сотрудничества между Россией и исламским миром отвечает интересам всех народов и государств планеты, содействует формированию полицентрического миропорядка и снижению конфликтного потенциала на мировой арене.
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россия, вашингтон (штат), нато, украина, григорий карасин
17:21 19.05.2022 (обновлено: 17:26 19.05.2022)
 
Сенатор назвал кризис на Украине крахом попыток навязать однополярный мир

Карасин: кризис на Украине говорит о крахе попыток навязать миру однополярность

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРазрушенная дорога в районе населенного пункта Станица-Луганская
Разрушенная дорога в районе населенного пункта Станица-Луганская - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Разрушенная дорога в районе населенного пункта Станица-Луганская. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Кризис на Украине свидетельствует о крахе попыток навязать мировому сообществу однополярный миропорядок, в рамках которого все решения принимаются в США, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Сегодня основы складывающегося многополярного мира подвергаются суровому испытанию. Страны Запада приняли решение пойти ва-банк против России, стали осознанно подрывать сложившуюся после Второй мировой войны систему международных отношений. Безоглядное расширение НАТО на Восток, отказ учитывать коренные интересы России в вопросах безопасности привели к кризису на Украине", — сказал Карасин в четверг в ходе Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". Его слова цитирует пресс-служба СФ.
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Карасин подчеркнул, что Запад отказался от тех ценностей, которые продвигал за рубеж как образцы государственного и общественного устройства. "Священный" статус частной собственности подорван произвольной заморозкой активов частных лиц, принцип свободы слова и политического плюрализма скомпрометирован усиливающейся цензурой, в том числе и в социальных сетях, инакомыслие пресекается, в том числе с помощью специальных служб, отметил он.
"Кризис на Украине свидетельствует о крахе попыток навязать мировому сообществу однополярный миропорядок, в рамках которого все решения принимаются в Вашингтоне. Практика введения незаконных санкций против российских граждан, оголтелая русофобия и попытки навязать независимым государствам политику изоляции России очевидным образом терпят поражение", — сказал парламентарий.
Он поблагодарил страны исламского мира за неприятие давления со стороны официального Вашингтона, "отказ следовать в фарватере политики коллективного Запада по организации кампании санкционного давления на Россию". "Сегодня наши отношения с исламским миром приобретают характер взаимовыгодного партнерства. Поэтому мы готовы совместно работать над их расширением и углублением", — подчеркнул Карасин.
Сенатор выразил уверенность, что расширение сотрудничества между Россией и исламским миром отвечает интересам всех народов и государств планеты, содействует формированию полицентрического миропорядка и снижению конфликтного потенциала на мировой арене.
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РоссияВашингтон (штат)НАТОУкраинаГригорий Карасин
 
 
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