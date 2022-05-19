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В России сократилось число автомобильных краж
В России сократилось число автомобильных краж - РИА Новости, 19.05.2022
В России сократилось число автомобильных краж
Число краж автомобилей в России за четыре месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось более чем на 20%, сообщает пресс-центр МВД РФ. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:23
2022-05-19T18:23
2022-05-19T18:30
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Число краж автомобилей в России за четыре месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось более чем на 20%, сообщает пресс-центр МВД РФ.Министерство опубликовало данные о состоянии преступности по итогам четырех месяцев 2022 года. Так, за это время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений сократилось на 3,9%."Снизилось число разбоев – на 18,5%, грабежей – на 8,2%, краж – на 4,5%, в том числе квартирных – на 3,5% и краж транспортных средств – на 20,9%, мошенничеств – на 4,1%. Безопаснее стало в общественных местах, где за четыре первых месяца текущего года уголовно наказуемых деяний совершено на 2,3% меньше. Сократилось на 9,8% количество грабежей и на 10,7% – разбойных нападений, совершенных в парках, скверах и на улицах населенных пунктов", – говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на 13,2% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 22,3% – в состоянии наркотического опьянения.Кроме того, улучшилась обстановка на объектах транспорта: количество зарегистрированных на них преступлений сократилось на 4,7%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 12,7%.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:23 19.05.2022 (обновлено: 18:30 19.05.2022)
В России сократилось число автомобильных краж
За четыре месяца число автомобильных краж сократилось более чем на 20%, сообщили в МВД
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости.
Число краж автомобилей в России за четыре месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось более чем на 20%, сообщает
пресс-центр МВД РФ.
Министерство опубликовало данные о состоянии преступности по итогам четырех месяцев 2022 года. Так, за это время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений сократилось на 3,9%.
"Снизилось число разбоев – на 18,5%, грабежей – на 8,2%, краж – на 4,5%, в том числе квартирных – на 3,5% и краж транспортных средств – на 20,9%, мошенничеств – на 4,1%. Безопаснее стало в общественных местах, где за четыре первых месяца текущего года уголовно наказуемых деяний совершено на 2,3% меньше. Сократилось на 9,8% количество грабежей и на 10,7% – разбойных нападений, совершенных в парках, скверах и на улицах населенных пунктов", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на 13,2% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 22,3% – в состоянии наркотического опьянения.
Кроме того, улучшилась обстановка на объектах транспорта: количество зарегистрированных на них преступлений сократилось на 4,7%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 12,7%.