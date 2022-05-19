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В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 19.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789407508.html
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 19.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 365 случаев COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:28
2022-05-19T11:28
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 365 случаев COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 365, госпитализированы 122 человека, выздоровели 430 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 380 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 767 193 случая коронавируса, выздоровели 2 575 983 человека, умерли 43 570 человек.
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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:28 19.05.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 365 новых случаев COVID-19, умерли 16 пациентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медики входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медики входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 365 случаев COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 365, госпитализированы 122 человека, выздоровели 430 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 380 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 767 193 случая коронавируса, выздоровели 2 575 983 человека, умерли 43 570 человек.
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 11:23Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 2117 пациентов с коронавирусом
 
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