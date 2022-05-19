https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789407508.html
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 19.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 365 случаев COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:28
2022-05-19T11:28
2022-05-19T11:28
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 365 случаев COVID-19, скончались 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 365, госпитализированы 122 человека, выздоровели 430 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 380 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 767 193 случая коронавируса, выздоровели 2 575 983 человека, умерли 43 570 человек.
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789406438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 122 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 365 новых случаев COVID-19, умерли 16 пациентов