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В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022
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https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789372694.html
В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19
В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022
В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19
Существенного подъема заражений коронавирусом в ближайшее время не ожидается, у большинства россиян есть иммунитет, заявила РИА Новости заместитель директора по РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T06:17
2022-05-19T06:48
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
здоровье
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Существенного подъема заражений коронавирусом в ближайшее время не ожидается, у большинства россиян есть иммунитет, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что со временем иммунитет снижается, поэтому к осени надо организму "напомнить" о существовании возбудителя этого заболевания и провакцинироваться, если подошел срок.По словам Пшеничной, в КНДР стремительный подъем заболеваемости связан с тем, что коронавирус в этой стране не циркулировал, и практически все население не привито от COVID-19. В других странах на фоне широкомасштабной вакцинации и предшествующей активной циркуляции других геновариантов SARS-CoV2 подъем заболеваемости "омикроном" был меньше и население перенесло его легче, так как имело опыт встречи с предыдущими штаммами, пояснила собеседница агентства.
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общество, коронавирус covid-19, здоровье, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, россия, москва
06:17 19.05.2022 (обновлено: 06:48 19.05.2022)
 
В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19

Эпидемиолог Пшеничная: значимого роста заболеваемости COVID-19 в ближайшее время не будет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Существенного подъема заражений коронавирусом в ближайшее время не ожидается, у большинства россиян есть иммунитет, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В ближайшее время какого-либо существенного подъема заболеваемости COVID-19 с большой долей вероятности не будет, так как сейчас большинство наших граждан уже так или иначе приобрело защиту против SARS-CoV-2 благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что со временем иммунитет снижается, поэтому к осени надо организму "напомнить" о существовании возбудителя этого заболевания и провакцинироваться, если подошел срок.
По словам Пшеничной, в КНДР стремительный подъем заболеваемости связан с тем, что коронавирус в этой стране не циркулировал, и практически все население не привито от COVID-19. В других странах на фоне широкомасштабной вакцинации и предшествующей активной циркуляции других геновариантов SARS-CoV2 подъем заболеваемости "омикроном" был меньше и население перенесло его легче, так как имело опыт встречи с предыдущими штаммами, пояснила собеседница агентства.
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