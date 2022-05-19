https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789372694.html

В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19

В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022

В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19

Существенного подъема заражений коронавирусом в ближайшее время не ожидается, у большинства россиян есть иммунитет, заявила РИА Новости заместитель директора по РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T06:17

2022-05-19T06:17

2022-05-19T06:48

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

здоровье

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Существенного подъема заражений коронавирусом в ближайшее время не ожидается, у большинства россиян есть иммунитет, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что со временем иммунитет снижается, поэтому к осени надо организму "напомнить" о существовании возбудителя этого заболевания и провакцинироваться, если подошел срок.По словам Пшеничной, в КНДР стремительный подъем заболеваемости связан с тем, что коронавирус в этой стране не циркулировал, и практически все население не привито от COVID-19. В других странах на фоне широкомасштабной вакцинации и предшествующей активной циркуляции других геновариантов SARS-CoV2 подъем заболеваемости "омикроном" был меньше и население перенесло его легче, так как имело опыт встречи с предыдущими штаммами, пояснила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789278743.html

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