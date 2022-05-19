https://ria.ru/20220519/konflikty-1789579456.html
Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты
Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты - РИА Новости, 19.05.2022
Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами, а также перспективы пятистороннего... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:01
2022-05-19T20:01
2022-05-19T20:01
россия
брикс
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами, а также перспективы пятистороннего сотрудничества, сообщает в четверг российское внешнеполитическое ведомство.Онлайн-заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС прошло 19 мая."В ходе совещания состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Министры обсудили проблематику укрепления коллективных начал в мировых делах, региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами и угрозами, взаимодействие государств "пятерки" на многосторонних площадках. Пристальное внимание уделено текущему состоянию и перспективам пятистороннего сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как отметили в ведомстве, Лавров развернуто изложил принципиальные оценки развития ситуации на Украине и проводимой специальной военной операции.Также в рамках встречи прошла отдельная сессия в формате "БРИКС плюс" с участием глав дипведомств Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, OAЭ, Саудовской Аравии, Сенегала и Таиланда. Прошли дискуссии о состоянии и перспективах развития глобальной системы управления с акцентом на взаимодействие в ООН, ВТО, "Группе двадцати"."По итогам основного заседания одобрено совместное заявление", - указали в МИД.В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.
https://ria.ru/20220519/peregovory-1789572689.html
https://ria.ru/20220519/briks-1789575804.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты
Глава МИД Лавров обсудил с членами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами, а также перспективы пятистороннего сотрудничества, сообщает
в четверг российское внешнеполитическое ведомство.
Онлайн-заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС
прошло 19 мая.
"В ходе совещания состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Министры обсудили проблематику укрепления коллективных начал в мировых делах, региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами и угрозами, взаимодействие государств "пятерки" на многосторонних площадках. Пристальное внимание уделено текущему состоянию и перспективам пятистороннего сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Как отметили в ведомстве, Лавров развернуто изложил принципиальные оценки развития ситуации на Украине
и проводимой специальной военной операции.
Также в рамках встречи прошла отдельная сессия в формате "БРИКС плюс" с участием глав дипведомств Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, OAЭ, Саудовской Аравии, Сенегала и Таиланда. Прошли дискуссии о состоянии и перспективах развития глобальной системы управления с акцентом на взаимодействие в ООН, ВТО, "Группе двадцати".
"По итогам основного заседания одобрено совместное заявление", - указали в МИД.
В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.