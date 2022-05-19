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Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты - РИА Новости, 19.05.2022
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Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты
Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты - РИА Новости, 19.05.2022
Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами, а также перспективы пятистороннего... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:01
2022-05-19T20:01
россия
брикс
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами, а также перспективы пятистороннего сотрудничества, сообщает в четверг российское внешнеполитическое ведомство.Онлайн-заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС прошло 19 мая."В ходе совещания состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Министры обсудили проблематику укрепления коллективных начал в мировых делах, региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами и угрозами, взаимодействие государств "пятерки" на многосторонних площадках. Пристальное внимание уделено текущему состоянию и перспективам пятистороннего сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как отметили в ведомстве, Лавров развернуто изложил принципиальные оценки развития ситуации на Украине и проводимой специальной военной операции.Также в рамках встречи прошла отдельная сессия в формате "БРИКС плюс" с участием глав дипведомств Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, OAЭ, Саудовской Аравии, Сенегала и Таиланда. Прошли дискуссии о состоянии и перспективах развития глобальной системы управления с акцентом на взаимодействие в ООН, ВТО, "Группе двадцати"."По итогам основного заседания одобрено совместное заявление", - указали в МИД.В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.
https://ria.ru/20220519/peregovory-1789572689.html
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россия, брикс, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
20:01 19.05.2022
 
Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты

Глава МИД Лавров обсудил с членами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами, а также перспективы пятистороннего сотрудничества, сообщает в четверг российское внешнеполитическое ведомство.
Онлайн-заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС прошло 19 мая.
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"В ходе совещания состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Министры обсудили проблематику укрепления коллективных начал в мировых делах, региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами и угрозами, взаимодействие государств "пятерки" на многосторонних площадках. Пристальное внимание уделено текущему состоянию и перспективам пятистороннего сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Как отметили в ведомстве, Лавров развернуто изложил принципиальные оценки развития ситуации на Украине и проводимой специальной военной операции.
Также в рамках встречи прошла отдельная сессия в формате "БРИКС плюс" с участием глав дипведомств Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, OAЭ, Саудовской Аравии, Сенегала и Таиланда. Прошли дискуссии о состоянии и перспективах развития глобальной системы управления с акцентом на взаимодействие в ООН, ВТО, "Группе двадцати".
"По итогам основного заседания одобрено совместное заявление", - указали в МИД.
В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.
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РоссияБРИКСВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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