https://ria.ru/20220519/konflikty-1789579456.html

Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты

Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты - РИА Новости, 19.05.2022

Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами, а также перспективы пятистороннего... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:01

2022-05-19T20:01

2022-05-19T20:01

россия

брикс

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран БРИКС региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами, а также перспективы пятистороннего сотрудничества, сообщает в четверг российское внешнеполитическое ведомство.Онлайн-заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС прошло 19 мая."В ходе совещания состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Министры обсудили проблематику укрепления коллективных начал в мировых делах, региональные конфликты, борьбу с новыми вызовами и угрозами, взаимодействие государств "пятерки" на многосторонних площадках. Пристальное внимание уделено текущему состоянию и перспективам пятистороннего сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте министерства.Как отметили в ведомстве, Лавров развернуто изложил принципиальные оценки развития ситуации на Украине и проводимой специальной военной операции.Также в рамках встречи прошла отдельная сессия в формате "БРИКС плюс" с участием глав дипведомств Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, OAЭ, Саудовской Аравии, Сенегала и Таиланда. Прошли дискуссии о состоянии и перспективах развития глобальной системы управления с акцентом на взаимодействие в ООН, ВТО, "Группе двадцати"."По итогам основного заседания одобрено совместное заявление", - указали в МИД.В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.

https://ria.ru/20220519/peregovory-1789572689.html

https://ria.ru/20220519/briks-1789575804.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, брикс, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров