https://ria.ru/20220519/kitay-1789570497.html

МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны

МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны - РИА Новости, 19.05.2022

МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны

Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, нужно гарантировать... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:13

2022-05-19T19:13

2022-05-19T19:13

ван и (политик)

мид кнр

в мире

китай

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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, нужно гарантировать безопасность каждой страны, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.Ван И подчеркнул, что менталитет холодной войны, блоковое противостояние и политика силы представляют серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире."Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, необходимо выйти за рамки менталитета холодной войны, когда твое поражение - это моя победа, необходимо уважать и гарантировать безопасность каждой страны, заменив конфронтацию диалогом, принуждение – переговорами, союзы – партнерством, а "игру с нулевой суммой" заменить взаимной выгодой", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также призвал выступить против введения любых односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции.

https://ria.ru/20220519/kitay-1789567958.html

китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ван и (политик), мид кнр, в мире, китай