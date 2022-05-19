https://ria.ru/20220519/kitay-1789570497.html
МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны
МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны - РИА Новости, 19.05.2022
МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны
Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, нужно гарантировать... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:13
2022-05-19T19:13
2022-05-19T19:13
ван и (политик)
мид кнр
в мире
китай
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, нужно гарантировать безопасность каждой страны, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.Ван И подчеркнул, что менталитет холодной войны, блоковое противостояние и политика силы представляют серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире."Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, необходимо выйти за рамки менталитета холодной войны, когда твое поражение - это моя победа, необходимо уважать и гарантировать безопасность каждой страны, заменив конфронтацию диалогом, принуждение – переговорами, союзы – партнерством, а "игру с нулевой суммой" заменить взаимной выгодой", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также призвал выступить против введения любых односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции.
https://ria.ru/20220519/kitay-1789567958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ван и (политик), мид кнр, в мире, китай
МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны
Глава МИД Китая Ван И заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны