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МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны - РИА Новости, 19.05.2022
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МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны
МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны - РИА Новости, 19.05.2022
МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны
Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, нужно гарантировать... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:13
2022-05-19T19:13
ван и (политик)
мид кнр
в мире
китай
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, нужно гарантировать безопасность каждой страны, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.Ван И подчеркнул, что менталитет холодной войны, блоковое противостояние и политика силы представляют серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире."Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, необходимо выйти за рамки менталитета холодной войны, когда твое поражение - это моя победа, необходимо уважать и гарантировать безопасность каждой страны, заменив конфронтацию диалогом, принуждение – переговорами, союзы – партнерством, а "игру с нулевой суммой" заменить взаимной выгодой", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он также призвал выступить против введения любых односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции.
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ван и (политик), мид кнр, в мире, китай
19:13 19.05.2022
 
МИД Китая заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны

Глава МИД Китая Ван И заявил о необходимости гарантировать безопасность каждой страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, нужно гарантировать безопасность каждой страны, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.
Ван И подчеркнул, что менталитет холодной войны, блоковое противостояние и политика силы представляют серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире.
"Стремление добиться абсолютной и единоличной безопасности в условиях сегодняшней взаимозависимости между странами обречено на провал, необходимо выйти за рамки менталитета холодной войны, когда твое поражение - это моя победа, необходимо уважать и гарантировать безопасность каждой страны, заменив конфронтацию диалогом, принуждение – переговорами, союзы – партнерством, а "игру с нулевой суммой" заменить взаимной выгодой", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также призвал выступить против введения любых односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 18:59
Китай призвал не принуждать страны выбирать сторону в конфликте на Украине
 
Ван И (политик)МИД КНРВ миреКитай
 
 
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