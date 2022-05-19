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Кириенко: Россия добьется восстановления исторических территорий Донбасса - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/kirienko-1789601737.html
Кириенко: Россия добьется восстановления исторических территорий Донбасса
Кириенко: Россия добьется восстановления исторических территорий Донбасса - РИА Новости, 19.05.2022
Кириенко: Россия добьется восстановления исторических территорий Донбасса
Российская армия вместе с милицией Донецкой и Луганской народных республик добьются восстановления исторических территорий Донбасса, заявил первый заместитель... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:05
2022-05-19T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
украина
ситуация в днр и лнр
сергей кириенко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская армия вместе с милицией Донецкой и Луганской народных республик добьются восстановления исторических территорий Донбасса, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
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в мире, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр, сергей кириенко
22:05 19.05.2022
 
Кириенко: Россия добьется восстановления исторических территорий Донбасса

Кириенко: ВС России, ДНР и ЛНР добьются восстановления исторических территорий Донбасса

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии на Украине
Военнослужащий Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Военнослужащий Росгвардии на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская армия вместе с милицией Донецкой и Луганской народных республик добьются восстановления исторических территорий Донбасса, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"В первую очередь Донбасс ждёт полное освобождение исторической территории... Абсолютно уверен, что и российская армия, и милиция ЛНР и ДНР обеспечит восстановление исторических границ", - сказал Кириенко на марафоне "Новые горизонты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСергей Кириенко
 
 
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