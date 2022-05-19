https://ria.ru/20220519/kirienko-1789601737.html

Кириенко: Россия добьется восстановления исторических территорий Донбасса

Кириенко: Россия добьется восстановления исторических территорий Донбасса - РИА Новости, 19.05.2022

Кириенко: Россия добьется восстановления исторических территорий Донбасса

Российская армия вместе с милицией Донецкой и Луганской народных республик добьются восстановления исторических территорий Донбасса, заявил первый заместитель... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:05

2022-05-19T22:05

2022-05-19T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

украина

ситуация в днр и лнр

сергей кириенко

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская армия вместе с милицией Донецкой и Луганской народных республик добьются восстановления исторических территорий Донбасса, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

донбасс

россия

украина

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр, сергей кириенко