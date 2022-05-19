https://ria.ru/20220519/kirienko-1789593632.html

Кириенко: Россия консолидировалась после решения о проведении спецоперации

Кириенко: Россия консолидировалась после решения о проведении спецоперации - РИА Новости, 19.05.2022

Кириенко: Россия консолидировалась после решения о проведении спецоперации

Россияне ответили консолидацией на решение о проведении специальной военной операции на Украине, они испытывают чувство гордости, патриотизма и любви, сказал... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:07

2022-05-19T21:07

2022-05-19T21:15

специальная военная операция на украине

украина

россия

донбасс

в мире

ситуация в днр и лнр

сергей кириенко

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россияне ответили консолидацией на решение о проведении специальной военной операции на Украине, они испытывают чувство гордости, патриотизма и любви, сказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.Запад был уверен, что россияне "разобщатся" за "месяц-полтора-два" после их давления, и руководству РФ будет не до того, чтобы отстаивать геополитические интересы, произошло все наоборот, заявил Сергей Кириенко"В чем они были уверены? И мы это понимаем сейчас совершенно точно. Они были уверены, я читал документы, у них была гипотеза такая - месяц потребуется, полтора или максимум два, когда тот массив давления, который они обрушили, против России приведет к массовым протестам внутри РФ, к расколу общества, потому что большая часть людей в России выступят против президента и руководства страны. И после этого руководству страны будет не до того, чтобы защищать своих на Донбассе, не до того, чтобы отстаивать геополитические интересы страны, а надо будет разбираться с протестами внутри",- сказал Кириенко.Так, по данным Кириенко, Запад рассчитывал, что "на улицу" выйдут 5, 10 или 15 миллионов человек, и то, что это произойдёт "у них не вызывало не секунды сомнений", добавил он."Произошло все ровно наоборот", - заключил Кириенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/kirienko-1789578401.html

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, сергей кириенко