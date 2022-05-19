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Кириенко: Россия консолидировалась после решения о проведении спецоперации - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/kirienko-1789593632.html
Кириенко: Россия консолидировалась после решения о проведении спецоперации
Кириенко: Россия консолидировалась после решения о проведении спецоперации - РИА Новости, 19.05.2022
Кириенко: Россия консолидировалась после решения о проведении спецоперации
Россияне ответили консолидацией на решение о проведении специальной военной операции на Украине, они испытывают чувство гордости, патриотизма и любви, сказал... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:07
2022-05-19T21:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
донбасс
в мире
ситуация в днр и лнр
сергей кириенко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россияне ответили консолидацией на решение о проведении специальной военной операции на Украине, они испытывают чувство гордости, патриотизма и любви, сказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.Запад был уверен, что россияне "разобщатся" за "месяц-полтора-два" после их давления, и руководству РФ будет не до того, чтобы отстаивать геополитические интересы, произошло все наоборот, заявил Сергей Кириенко"В чем они были уверены? И мы это понимаем сейчас совершенно точно. Они были уверены, я читал документы, у них была гипотеза такая - месяц потребуется, полтора или максимум два, когда тот массив давления, который они обрушили, против России приведет к массовым протестам внутри РФ, к расколу общества, потому что большая часть людей в России выступят против президента и руководства страны. И после этого руководству страны будет не до того, чтобы защищать своих на Донбассе, не до того, чтобы отстаивать геополитические интересы страны, а надо будет разбираться с протестами внутри",- сказал Кириенко.Так, по данным Кириенко, Запад рассчитывал, что "на улицу" выйдут 5, 10 или 15 миллионов человек, и то, что это произойдёт "у них не вызывало не секунды сомнений", добавил он."Произошло все ровно наоборот", - заключил Кириенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/kirienko-1789578401.html
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
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украина, россия, донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, сергей кириенко
21:07 19.05.2022 (обновлено: 21:15 19.05.2022)
 
Кириенко: Россия консолидировалась после решения о проведении спецоперации

Кириенко заявил, что россияне консолидировались после решения о проведении спецоперации

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россияне ответили консолидацией на решение о проведении специальной военной операции на Украине, они испытывают чувство гордости, патриотизма и любви, сказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
"Это серьёзные вызовы, с которыми предстоит много работы, но это открывает и колоссальные возможности, потому что у нас российское общество ответило консолидацией, которой не было уже большое количество лет. У нас чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма и любви к России… такая консолидация, поколенческая и межнациональная", - сказал Кириенко, выступая на марафоне "Новые горизонты".
Запад был уверен, что россияне "разобщатся" за "месяц-полтора-два" после их давления, и руководству РФ будет не до того, чтобы отстаивать геополитические интересы, произошло все наоборот, заявил Сергей Кириенко
"В чем они были уверены? И мы это понимаем сейчас совершенно точно. Они были уверены, я читал документы, у них была гипотеза такая - месяц потребуется, полтора или максимум два, когда тот массив давления, который они обрушили, против России приведет к массовым протестам внутри РФ, к расколу общества, потому что большая часть людей в России выступят против президента и руководства страны. И после этого руководству страны будет не до того, чтобы защищать своих на Донбассе, не до того, чтобы отстаивать геополитические интересы страны, а надо будет разбираться с протестами внутри",- сказал Кириенко.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 19:57Специальная военная операция на Украине
Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне
Так, по данным Кириенко, Запад рассчитывал, что "на улицу" выйдут 5, 10 или 15 миллионов человек, и то, что это произойдёт "у них не вызывало не секунды сомнений", добавил он.
"Произошло все ровно наоборот", - заключил Кириенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонбассВ миреСитуация в ДНР и ЛНРСергей Кириенко
 
 
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