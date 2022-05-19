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Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/kirienko-1789578401.html
Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне
Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне - РИА Новости, 19.05.2022
Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне
Все возможности, которые есть у россиян, должны быть и у жителей Донбасса, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:57
2022-05-19T19:57
специальная военная операция на украине
признание днр и лнр в россии
россия
донбасс
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
сергей кириенко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все возможности, которые есть у россиян, должны быть и у жителей Донбасса, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мы сейчас практически все проекты, которые реализуются в России, реализуем на Донбассе. Для людей, живущих на Донбассе, должны быть доступны все возможности, которые есть в РФ", - сказал Кириенко на марафоне "Новые горизонты".По его словам, в ДНР и ЛНР открывают представительства общество "Знание", АНО "Россия - страна возможностей" и другие.
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признание днр и лнр в россии, россия, донбасс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, сергей кириенко
19:57 19.05.2022
 
Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне

Кириенко заявил, что жители Донбасса должны иметь все возможности, которые есть у россиян

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все возможности, которые есть у россиян, должны быть и у жителей Донбасса, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мы сейчас практически все проекты, которые реализуются в России, реализуем на Донбассе. Для людей, живущих на Донбассе, должны быть доступны все возможности, которые есть в РФ", - сказал Кириенко на марафоне "Новые горизонты".
По его словам, в ДНР и ЛНР открывают представительства общество "Знание", АНО "Россия - страна возможностей" и другие.
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Специальная военная операция на УкраинеПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияДонбассВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСергей Кириенко
 
 
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