https://ria.ru/20220519/kirienko-1789578401.html
Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне
Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне - РИА Новости, 19.05.2022
Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне
Все возможности, которые есть у россиян, должны быть и у жителей Донбасса, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:57
2022-05-19T19:57
2022-05-19T19:57
специальная военная операция на украине
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сергей кириенко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все возможности, которые есть у россиян, должны быть и у жителей Донбасса, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мы сейчас практически все проекты, которые реализуются в России, реализуем на Донбассе. Для людей, живущих на Донбассе, должны быть доступны все возможности, которые есть в РФ", - сказал Кириенко на марафоне "Новые горизонты".По его словам, в ДНР и ЛНР открывают представительства общество "Знание", АНО "Россия - страна возможностей" и другие.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, россия, донбасс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, сергей кириенко
Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне
Кириенко заявил, что жители Донбасса должны иметь все возможности, которые есть у россиян