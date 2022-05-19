https://ria.ru/20220519/kirienko-1789578401.html

Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне

Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне - РИА Новости, 19.05.2022

Кириенко: жители Донбасса должны иметь те же возможности, что и россияне

Все возможности, которые есть у россиян, должны быть и у жителей Донбасса, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:57

2022-05-19T19:57

2022-05-19T19:57

специальная военная операция на украине

признание днр и лнр в россии

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сергей кириенко

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все возможности, которые есть у россиян, должны быть и у жителей Донбасса, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мы сейчас практически все проекты, которые реализуются в России, реализуем на Донбассе. Для людей, живущих на Донбассе, должны быть доступны все возможности, которые есть в РФ", - сказал Кириенко на марафоне "Новые горизонты".По его словам, в ДНР и ЛНР открывают представительства общество "Знание", АНО "Россия - страна возможностей" и другие.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

признание днр и лнр в россии, россия, донбасс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, сергей кириенко