https://ria.ru/20220519/khusity-1789553820.html
Хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море, сообщили СМИ
Хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
Хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море, сообщили СМИ
Иностранная яхта подверглась нападению боевиков из движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море недалеко от побережья йеменской провинции Аль-Ходейда на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:10
2022-05-19T18:10
2022-05-19T18:10
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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Иностранная яхта подверглась нападению боевиков из движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море недалеко от побережья йеменской провинции Аль-Ходейда на юго-западе страны, сообщил источник из руководства йеменской береговой охраны эмиратскому новостному порталу "Аль-айн аль-ахбария"."В нападении на яхту Lakota под флагом Гонконга, которая шла в международных водах из Джибути в Панаму, участвовали вооруженные автоматами и гранатометами хуситы на трех катерах. На борту яхты находились иностранцы, в том числе два француза, а также их охрана", - отметил источник.По информации источника, хуситы поднялись на борт судна после перестрелки с его командой. В настоящее время в районе происшествия находится итальянский фрегат.Ранее Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в водах вблизи Йемена. По данным ведомства, нападение произошло 19 мая. В момент нападения судно находилось в 34 морских милях (63 километрах) к юго-западу от порта Хойдейда.
https://ria.ru/20220408/yemen-1782418436.html
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в мире, гонконг, джибути, панама
Хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море, сообщили СМИ
"Аль-айн аль-ахбария": хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море