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Хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
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Хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море, сообщили СМИ
Хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
Хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море, сообщили СМИ
Иностранная яхта подверглась нападению боевиков из движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море недалеко от побережья йеменской провинции Аль-Ходейда на... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:10
2022-05-19T18:10
в мире
гонконг
джибути
панама
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ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Иностранная яхта подверглась нападению боевиков из движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море недалеко от побережья йеменской провинции Аль-Ходейда на юго-западе страны, сообщил источник из руководства йеменской береговой охраны эмиратскому новостному порталу "Аль-айн аль-ахбария"."В нападении на яхту Lakota под флагом Гонконга, которая шла в международных водах из Джибути в Панаму, участвовали вооруженные автоматами и гранатометами хуситы на трех катерах. На борту яхты находились иностранцы, в том числе два француза, а также их охрана", - отметил источник.По информации источника, хуситы поднялись на борт судна после перестрелки с его командой. В настоящее время в районе происшествия находится итальянский фрегат.Ранее Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в водах вблизи Йемена. По данным ведомства, нападение произошло 19 мая. В момент нападения судно находилось в 34 морских милях (63 километрах) к юго-западу от порта Хойдейда.
https://ria.ru/20220408/yemen-1782418436.html
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в мире, гонконг, джибути, панама
18:10 19.05.2022
 
Хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море, сообщили СМИ

"Аль-айн аль-ахбария": хуситы напали на яхту с иностранцами в Красном море

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен. 21 января 2015
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен. 21 января 2015 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Читать ria.ru в
ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Иностранная яхта подверглась нападению боевиков из движения "Ансар Алла" (хуситов) в Красном море недалеко от побережья йеменской провинции Аль-Ходейда на юго-западе страны, сообщил источник из руководства йеменской береговой охраны эмиратскому новостному порталу "Аль-айн аль-ахбария".
"В нападении на яхту Lakota под флагом Гонконга, которая шла в международных водах из Джибути в Панаму, участвовали вооруженные автоматами и гранатометами хуситы на трех катерах. На борту яхты находились иностранцы, в том числе два француза, а также их охрана", - отметил источник.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 03:10
Хуситы потребовали вывода иностранных войск из Йемена
По информации источника, хуситы поднялись на борт судна после перестрелки с его командой. В настоящее время в районе происшествия находится итальянский фрегат.
Ранее Управление Морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в водах вблизи Йемена. По данным ведомства, нападение произошло 19 мая. В момент нападения судно находилось в 34 морских милях (63 километрах) к юго-западу от порта Хойдейда.
Последствия авианалета в Международном аэропорту Саны в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 09:57
Из аэропорта столицы Йемена возобновились гражданские авиаперевозки
 
В миреГонконгДжибутиПанама
 
 
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