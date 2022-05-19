https://ria.ru/20220519/khakery-1789489218.html

Эксперты нашли уязвимость в защите данных на компьютерах органов госвласти

Эксперты нашли уязвимость в защите данных на компьютерах органов госвласти - РИА Новости, 19.05.2022

Эксперты нашли уязвимость в защите данных на компьютерах органов госвласти

Серьезные недостатки в одной из систем защиты информации, используемой органами государственной власти, были обнаружены специалистами в ходе расследования... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:00

2022-05-19T15:00

2022-05-19T15:00

технологии

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Серьезные недостатки в одной из систем защиты информации, используемой органами государственной власти, были обнаружены специалистами в ходе расследования киберинцидентов, сообщил РИА Новости директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "РТК-Солар" Владимир Дрюков."Недостатки в безопасности ПО для защиты рабочих мест VipNet Client компании "ИнфоТекс" обнаружены нами не в лабораторных условиях, а в ходе расследования одной из продвинутых кибератак, то есть они уже используются хакерами. С их помощью злоумышленники могут заражать систему любым вирусом, например, для последующей кражи, удаления или шифрования чувствительных данных, а еще – для сокрытия следов своего присутствия, что значительно усложняет выявление подобной активности", - рассказал Дрюков."Проблема масштабная, так как решение используется в большинстве органов госвласти, банках, ТЭК и на других объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Компаниям и организациям необходимо в кратчайшие сроки обновиться до последней версии продукта", - отметил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.Он подчеркнул, "что в текущей непростой ситуации в сфере ИБ всем участникам рынка крайне важно помнить о социальной ответственности и объединяться в решении возникающих проблем".Дрюков, в свою очередь, рассказал, что хакерская схема была обнаружена "при расследовании целевой кибератаки на одну из организаций". "Специалисты обнаружили, что в составе используемого заказчиком продукта VipNet есть исполняемый файл, который имеет цифровую подпись вендора и подвержен уязвимости типа DLL Hijacking (она дает возможность заменять легитимный DLL-файл на вредоносную библиотеку)", - добавил эксперт.По его словам, загружаемое злоумышленниками вредоносное ПО, в частности, собирало с рабочих станций данные почтовой переписки и пользовательские текстовые файлы, а также информацию о хостах, ключах шифрования, настройках и прочую информацию.

https://ria.ru/20220429/kompyuter-1786052557.html

https://ria.ru/20220416/kiberataki-1783857919.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия