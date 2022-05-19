https://ria.ru/20220519/kazansummit-1789540846.html

Минниханов: KazanSummit показывает исламскому миру возможности регионов

Минниханов: KazanSummit показывает исламскому миру возможности регионов - РИА Новости, 19.05.2022

Минниханов: KazanSummit показывает исламскому миру возможности регионов

Исламская экономика является неотъемлемой частью мировой экономики с перспективами роста, и международный экономический саммит KazanSummit позволяет... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:23

2022-05-19T17:23

2022-05-19T17:23

республика татарстан

россия

казань

в мире

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Исламская экономика является неотъемлемой частью мировой экономики с перспективами роста, и международный экономический саммит KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.По его словам, разного рода глобальные вызовы последних лет и месяцев не могут не оказывать негативного влияния на исламскую экономику. Однако происходит и восстановление экономической жизни, прогнозируется рост халяльных потребительских расходов, инвестиций и исламских финансовых технологий.Минниханов отметил, что важным направлением роста исламской экономики является сфера халяль. Не случайно множество мероприятий нынешнего саммита посвящены обсуждению этой темы и экономики совместного потребления. По его мнению, Россия, на территории которой проживают более 20 миллионов мусульман, имеет большие перспективы в халяль-индустрии. Причем это не только еда, но и туризм, медицина, мода, IT-технологии и многое другое. В стране в целом растет интерес к области халяль-медицины и косметики."KazanSummit позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением. Наряду с выставкой халяль-индустрии Russia Halal Expo среди них есть и другие проекты, такие как "Виртуальная мечеть" и первый в России мусульманский телеканал "Хузур ТВ", - добавил глава республики.В предстоящие годы, по словам президента Татарстана, в РФ важно продолжить системную работу в сфере дальнейшей корректировки законодательства по регулированию исламских финансовых инструментов, адаптации финансовых организаций к новым вызовам и условиям, изучения и использования положительного опыта других стран и регионов в области исламской экономики в поддержке мусульманских стартапов, привлечении инвестиций из мусульманских стран в российские регионы, а также в дальнейшем развитии индустрии халяль.В четверг в Казани открылся XIII международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". Основная его тема - "Экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль". Участие в форуме принимают порядка 5 тысяч человек – представители международных организаций, общественных и финансовых институтов, федеральных и региональных органов власти, сотрудники посольств, политики, инвесторы и предприниматели – из 72 стран и 38 российских регионов.

https://ria.ru/20220503/islam-1786580491.html

https://ria.ru/20220326/dialog-1780234147.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, казань, в мире, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов