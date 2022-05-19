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Глава Русского музея рассказал о возвращении экспонатов из Испании - РИА Новости, 19.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220519/kartiny-1789556795.html
Глава Русского музея рассказал о возвращении экспонатов из Испании
Глава Русского музея рассказал о возвращении экспонатов из Испании - РИА Новости, 19.05.2022
Глава Русского музея рассказал о возвращении экспонатов из Испании
Глава Русского музея Владимир Гусев рассказал о возвращении экспонатов из Испании, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:51
2022-05-19T18:51
культура
новости культуры
казимир малевич
василий кандинский
марк шагал
россия
малага
русский музей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Глава Русского музея Владимир Гусев рассказал о возвращении экспонатов из Испании, сообщает пресс-служба. "Сейчас это особая радость, потому что очень много пришлось пережить, чтобы вернулись 314 произведений… Не вызывает радости та причина, по которой мы должны так встречать эти вещи. Ведь сколько тысяч таких возвращений было в Русский музей, и никогда это не было таким событием", — говорит Гусев.Он уверен, что культура не должна страдать от русофобии. "Мы надеемся, что наш филиал все-таки продолжит свою работу тогда, когда спадет эта волна агрессии и нетерпимости", — добавил гендиректор музея.Ранее пресс-служба министерства культуры РФ сообщила, что 314 произведений, которые выставлялись в филиале Русского музея в испанской Малаге, вернулись в Россию. Среди них – произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других.
https://ria.ru/20220519/muzey-1789520645.html
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новости культуры, казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, россия, малага, русский музей
18:51 19.05.2022
 
Глава Русского музея рассказал о возвращении экспонатов из Испании

Глава Русского музея Владимир Гусев рассказал о возвращении экспонатов из Испании

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства Культуры Российской ФедерацииБолее 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства Культуры Российской Федерации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Глава Русского музея Владимир Гусев рассказал о возвращении экспонатов из Испании, сообщает пресс-служба.
"Сейчас это особая радость, потому что очень много пришлось пережить, чтобы вернулись 314 произведений… Не вызывает радости та причина, по которой мы должны так встречать эти вещи. Ведь сколько тысяч таких возвращений было в Русский музей, и никогда это не было таким событием", — говорит Гусев.
Он уверен, что культура не должна страдать от русофобии.
"На самом деле культура – это то, что противостоит во все времена и во все эпохи и терроризму, и агрессии, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы культурные связи исчезали", — считает он.
"Мы надеемся, что наш филиал все-таки продолжит свою работу тогда, когда спадет эта волна агрессии и нетерпимости", — добавил гендиректор музея.
Ранее пресс-служба министерства культуры РФ сообщила, что 314 произведений, которые выставлялись в филиале Русского музея в испанской Малаге, вернулись в Россию. Среди них – произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других.
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
16:28Культура
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
 
КультураНовости культурыКазимир МалевичВасилий КандинскийМарк ШагалРоссияМалагаРусский музей
 
 
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