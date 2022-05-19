https://ria.ru/20220519/kartiny-1789556795.html

Глава Русского музея рассказал о возвращении экспонатов из Испании

Глава Русского музея рассказал о возвращении экспонатов из Испании - РИА Новости, 19.05.2022

Глава Русского музея рассказал о возвращении экспонатов из Испании

Глава Русского музея Владимир Гусев рассказал о возвращении экспонатов из Испании, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:51

2022-05-19T18:51

2022-05-19T18:51

культура

новости культуры

казимир малевич

василий кандинский

марк шагал

россия

малага

русский музей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Глава Русского музея Владимир Гусев рассказал о возвращении экспонатов из Испании, сообщает пресс-служба. "Сейчас это особая радость, потому что очень много пришлось пережить, чтобы вернулись 314 произведений… Не вызывает радости та причина, по которой мы должны так встречать эти вещи. Ведь сколько тысяч таких возвращений было в Русский музей, и никогда это не было таким событием", — говорит Гусев.Он уверен, что культура не должна страдать от русофобии. "Мы надеемся, что наш филиал все-таки продолжит свою работу тогда, когда спадет эта волна агрессии и нетерпимости", — добавил гендиректор музея.Ранее пресс-служба министерства культуры РФ сообщила, что 314 произведений, которые выставлялись в филиале Русского музея в испанской Малаге, вернулись в Россию. Среди них – произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других.

https://ria.ru/20220519/muzey-1789520645.html

россия

малага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, россия, малага, русский музей