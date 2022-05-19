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РЭЦ составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта - РИА Новости, 19.05.2022
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РЭЦ составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта
РЭЦ составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта - РИА Новости, 19.05.2022
РЭЦ составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта
Российский экспортный центр составил карту приоритетных направлений для экспорта, которой могут воспользоваться отечественные компании для перенастройки бизнеса РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:06
2022-05-19T18:51
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр составил карту приоритетных направлений для экспорта, которой могут воспользоваться отечественные компании для перенастройки бизнеса в текущих условиях, рассказал зампред правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) Роман Смагин в ходе XIII Международного экономического саммита "Россия – исламский мир: Kazansummit 2022"."Первая группа - это государства, с которыми у нас уже налажены торгово-экономические отношения, в которых у российских экспортеров уверенные позиции и есть очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Это растущие платежеспособные рынки стран бывшего СССР: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь", - приводятся слова Смагина в релизе РЭЦ.Вторая группа - это традиционные дружественные торговые партнеры России, где рост поставок возможен за счет роста рынка и освоения новых сегментов. Это крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран.Третья - крупные рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где позиции российских экспортеров пока не так сильны, но у которых большой потенциал роста. В эту группу входят 15 стран, в том числе Мексика, Бразилия, ЮАР, Индонезия и Таиланд.И четвертая группа - это группа небольших стран, имеющих точечный потенциал наращивания российских поставок. В этом списке - Сербия, Марокко, Кения и другие государства.По словам Смагина, РЭЦ продолжает предоставлять весь спектр мер поддержки российским экспортерам и готов помочь отечественным компаниям расширять поставки и выходить на новые рынки.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика
18:06 19.05.2022 (обновлено: 18:51 19.05.2022)
 

РЭЦ составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления АО Росэксимбанк Роман Смагин
Заместитель председателя правления АО Росэксимбанк Роман Смагин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя правления АО Росэксимбанк Роман Смагин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр составил карту приоритетных направлений для экспорта, которой могут воспользоваться отечественные компании для перенастройки бизнеса в текущих условиях, рассказал зампред правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) Роман Смагин в ходе XIII Международного экономического саммита "Россия – исламский мир: Kazansummit 2022".

"Первая группа - это государства, с которыми у нас уже налажены торгово-экономические отношения, в которых у российских экспортеров уверенные позиции и есть очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Это растущие платежеспособные рынки стран бывшего СССР: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь", - приводятся слова Смагина в релизе РЭЦ.

Вторая группа - это традиционные дружественные торговые партнеры России, где рост поставок возможен за счет роста рынка и освоения новых сегментов. Это крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран.

Третья - крупные рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где позиции российских экспортеров пока не так сильны, но у которых большой потенциал роста. В эту группу входят 15 стран, в том числе Мексика, Бразилия, ЮАР, Индонезия и Таиланд.

И четвертая группа - это группа небольших стран, имеющих точечный потенциал наращивания российских поставок. В этом списке - Сербия, Марокко, Кения и другие государства.

По словам Смагина, РЭЦ продолжает предоставлять весь спектр мер поддержки российским экспортерам и готов помочь отечественным компаниям расширять поставки и выходить на новые рынки.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экономика
 
 
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