18:06 19.05.2022 (обновлено: 18:51 19.05.2022)
РЭЦ составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления АО Росэксимбанк Роман Смагин
Заместитель председателя правления АО Росэксимбанк Роман Смагин
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр составил карту приоритетных направлений для экспорта, которой могут воспользоваться отечественные компании для перенастройки бизнеса в текущих условиях, рассказал зампред правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) Роман Смагин в ходе XIII Международного экономического саммита "Россия – исламский мир: Kazansummit 2022".
"Первая группа - это государства, с которыми у нас уже налажены торгово-экономические отношения, в которых у российских экспортеров уверенные позиции и есть очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Это растущие платежеспособные рынки стран бывшего СССР: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь", - приводятся слова Смагина в релизе РЭЦ.
Вторая группа - это традиционные дружественные торговые партнеры России, где рост поставок возможен за счет роста рынка и освоения новых сегментов. Это крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран.
Третья - крупные рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где позиции российских экспортеров пока не так сильны, но у которых большой потенциал роста. В эту группу входят 15 стран, в том числе Мексика, Бразилия, ЮАР, Индонезия и Таиланд.
И четвертая группа - это группа небольших стран, имеющих точечный потенциал наращивания российских поставок. В этом списке - Сербия, Марокко, Кения и другие государства.
По словам Смагина, РЭЦ продолжает предоставлять весь спектр мер поддержки российским экспортерам и готов помочь отечественным компаниям расширять поставки и выходить на новые рынки.
"Первая группа - это государства, с которыми у нас уже налажены торгово-экономические отношения, в которых у российских экспортеров уверенные позиции и есть очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Это растущие платежеспособные рынки стран бывшего СССР: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь", - приводятся слова Смагина в релизе РЭЦ.
Вторая группа - это традиционные дружественные торговые партнеры России, где рост поставок возможен за счет роста рынка и освоения новых сегментов. Это крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран.
Третья - крупные рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где позиции российских экспортеров пока не так сильны, но у которых большой потенциал роста. В эту группу входят 15 стран, в том числе Мексика, Бразилия, ЮАР, Индонезия и Таиланд.
И четвертая группа - это группа небольших стран, имеющих точечный потенциал наращивания российских поставок. В этом списке - Сербия, Марокко, Кения и другие государства.
По словам Смагина, РЭЦ продолжает предоставлять весь спектр мер поддержки российским экспортерам и готов помочь отечественным компаниям расширять поставки и выходить на новые рынки.