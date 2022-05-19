https://ria.ru/20220519/izrail-1789513848.html

Израильская армия сбила летательный аппарат над сектором Газа

Израильская армия сбила летательный аппарат над сектором Газа - РИА Новости, 19.05.2022

Израильская армия сбила летательный аппарат над сектором Газа

Армия Израиля сбила летательный аппарат над сектором Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:10

2022-05-19T16:10

2022-05-19T16:14

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Армия Израиля сбила летательный аппарат над сектором Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."Недавно в воздушном пространстве над сектором Газа был замечен подозрительный летательный аппарат. Судно перехвачено системой ПВО", - говорится в сообщении военных.Отмечается, что летательный аппарат не проник в воздушное пространство Израиля. На протяжении всего инцидента за ним наблюдали представители ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20220513/udar-1788451344.html

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в мире, космос - риа наука, израиль, армия обороны израиля, сектор газа