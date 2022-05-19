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Израильская армия сбила летательный аппарат над сектором Газа - РИА Новости, 19.05.2022
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Израильская армия сбила летательный аппарат над сектором Газа
Израильская армия сбила летательный аппарат над сектором Газа - РИА Новости, 19.05.2022
Израильская армия сбила летательный аппарат над сектором Газа
Армия Израиля сбила летательный аппарат над сектором Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:10
2022-05-19T16:14
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Армия Израиля сбила летательный аппарат над сектором Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."Недавно в воздушном пространстве над сектором Газа был замечен подозрительный летательный аппарат. Судно перехвачено системой ПВО", - говорится в сообщении военных.Отмечается, что летательный аппарат не проник в воздушное пространство Израиля. На протяжении всего инцидента за ним наблюдали представители ЦАХАЛ.
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в мире, космос - риа наука, израиль, армия обороны израиля, сектор газа
16:10 19.05.2022 (обновлено: 16:14 19.05.2022)
 
Израильская армия сбила летательный аппарат над сектором Газа

Израильские системы ПВО перехватили летательный аппарат над сектором Газа

© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля
Солдаты армии Израиля - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
Солдаты армии Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Армия Израиля сбила летательный аппарат над сектором Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Недавно в воздушном пространстве над сектором Газа был замечен подозрительный летательный аппарат. Судно перехвачено системой ПВО", - говорится в сообщении военных.
Отмечается, что летательный аппарат не проник в воздушное пространство Израиля. На протяжении всего инцидента за ним наблюдали представители ЦАХАЛ.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
13 мая, 22:34
Ракетный удар Израиля по Сирии привел к гибели пяти человек, сообщили СМИ
 
В миреКосмос - РИА НаукаИзраильАрмия обороны ИзраиляСектор Газа
 
 
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