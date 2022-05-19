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В Мордовии педофилу дали 15 лет колонии строгого режима
В Мордовии педофилу дали 15 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 19.05.2022
В Мордовии педофилу дали 15 лет колонии строгого режима
Житель Мордовии приговорен к 15 годам колонии строгого режима за попытку изнасилования четырехлетней дочки знакомой, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:13
2022-05-19T19:13
2022-05-19T19:13
происшествия
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республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Житель Мордовии приговорен к 15 годам колонии строгого режима за попытку изнасилования четырехлетней дочки знакомой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что днем 9 июля 2021 года 49-летний мужчина в доме знакомой совершил преступление, посягающие на половую неприкосновенность девочки. Мама ребенка сразу же обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, на весь период расследования и судебного разбирательства он был заключен под стражу."В ходе следствия проводилась судебная психиатрическая экспертиза, которая признала мужчину вменяемым. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование, совершенных в отношении малолетней девочки. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, россия, республика мордовия
В Мордовии педофилу дали 15 лет колонии строгого режима
Жителя Мордовии осудили на 15 лет за попытку изнасилования четырехлетней девочки