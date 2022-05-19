https://ria.ru/20220519/izhevsk-1789423418.html
Первый "Фермерский островок" открылся в Удмуртской Республике
Первый "Фермерский островок" открылся в Удмуртской Республике - РИА Новости, 19.05.2022
Первый "Фермерский островок" открылся в Удмуртской Республике
Проект Корпорации МСП (КМСП) "Фермерский островок" запущен в столице Удмуртии Ижевске при поддержке правительства республики, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:16
2022-05-19T12:16
2022-05-19T12:17
россия
корпорация мсп
ижевск
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Проект Корпорации МСП (КМСП) "Фермерский островок" запущен в столице Удмуртии Ижевске при поддержке правительства республики, сообщает пресс-служба корпорации. Торговая точка расположена в большом сетевом супермаркете. Здесь можно купить молочную продукцию, крафтовые сыры, уникальные продукты из меда, чаи местного сбора, сублимированные фрукты и другие произведенные в регионе товары.Привлекательной особенностью новой точки станут перепечи — национальное удмуртское блюдо в виде ватрушки с мясной, яичной, грибной или овощной начинками.Цель проекта "Фермерский островок" - помочь формированию дополнительного рынка сбыта продукции, произведенной малыми сельхозпредприятиями региона, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Фермерский островок" дает небольшим сельхозпроизводителям хорошую возможность расширить рынок сбыта и представить собственную продукцию в магазинах федеральных ритейлеров. Розничные сети в свою очередь расширяют ассортимент местных продуктов и привлекают дополнительное внимание покупателей", — приводятся в сообщении слова Исаевича.Руководитель КМСП напомнил, что корпорация сопровождает создание "Фермерских островков" на всех этапах: от подбора локации с наибольшим трафиком и открытия первого магазина до масштабирования на весь регион. При этом оператор торговой точки может привлечь финансирование в МСП Банке в рамках специального кредитного продукта.Оператором первого "Фермерского островка" в Ижевске стал сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Наш фермер". Он объединил 30 фермеров из разных районов Удмуртской Республики.Для размещения продукции на полках "Фермерского островка" производителям достаточно иметь сертификаты на свою продукцию и быть зарегистрированными в регионе, пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин."Фермерский островок" работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих в рамках кооперации. В настоящее время "Фермерские островки" уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске и Иваново. До конца 2022 года в регионах России будет открыто порядка двух десятков новых торговых точек. Проект реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП, подать заявку на открытие островка можно через МСП.РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, корпорация мсп, ижевск
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Проект Корпорации МСП (КМСП) "Фермерский островок" запущен в столице Удмуртии Ижевске при поддержке правительства республики, сообщает пресс-служба корпорации.
Торговая точка расположена в большом сетевом супермаркете. Здесь можно купить молочную продукцию, крафтовые сыры, уникальные продукты из меда, чаи местного сбора, сублимированные фрукты и другие произведенные в регионе товары.
Привлекательной особенностью новой точки станут перепечи — национальное удмуртское блюдо в виде ватрушки с мясной, яичной, грибной или овощной начинками.
Цель проекта "Фермерский островок" - помочь формированию дополнительного рынка сбыта продукции, произведенной малыми сельхозпредприятиями региона, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Фермерский островок" дает небольшим сельхозпроизводителям хорошую возможность расширить рынок сбыта и представить собственную продукцию в магазинах федеральных ритейлеров. Розничные сети в свою очередь расширяют ассортимент местных продуктов и привлекают дополнительное внимание покупателей", — приводятся в сообщении слова Исаевича.
Руководитель КМСП напомнил, что корпорация сопровождает создание "Фермерских островков" на всех этапах: от подбора локации с наибольшим трафиком и открытия первого магазина до масштабирования на весь регион. При этом оператор торговой точки может привлечь финансирование в МСП Банке в рамках специального кредитного продукта.
Оператором первого "Фермерского островка" в Ижевске стал сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Наш фермер". Он объединил 30 фермеров из разных районов Удмуртской Республики.
Для размещения продукции на полках "Фермерского островка" производителям достаточно иметь сертификаты на свою продукцию и быть зарегистрированными в регионе, пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин.
"Данный проект — это прекрасная возможность для небольших сельхозтоваропроизводителей региона выйти на новые рынки сбыта и ей обязательно надо пользоваться", — подчеркнул он.
"Фермерский островок" работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих в рамках кооперации. В настоящее время "Фермерские островки" уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске и Иваново. До конца 2022 года в регионах России будет открыто порядка двух десятков новых торговых точек. Проект реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП, подать заявку на открытие островка можно через МСП.РФ.