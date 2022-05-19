https://ria.ru/20220519/izhevsk-1789423418.html

Первый "Фермерский островок" открылся в Удмуртской Республике

Первый "Фермерский островок" открылся в Удмуртской Республике - РИА Новости, 19.05.2022

Первый "Фермерский островок" открылся в Удмуртской Республике

Проект Корпорации МСП (КМСП) "Фермерский островок" запущен в столице Удмуртии Ижевске при поддержке правительства республики, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:16

2022-05-19T12:16

2022-05-19T12:17

россия

корпорация мсп

ижевск

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Проект Корпорации МСП (КМСП) "Фермерский островок" запущен в столице Удмуртии Ижевске при поддержке правительства республики, сообщает пресс-служба корпорации. Торговая точка расположена в большом сетевом супермаркете. Здесь можно купить молочную продукцию, крафтовые сыры, уникальные продукты из меда, чаи местного сбора, сублимированные фрукты и другие произведенные в регионе товары.Привлекательной особенностью новой точки станут перепечи — национальное удмуртское блюдо в виде ватрушки с мясной, яичной, грибной или овощной начинками.Цель проекта "Фермерский островок" - помочь формированию дополнительного рынка сбыта продукции, произведенной малыми сельхозпредприятиями региона, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Фермерский островок" дает небольшим сельхозпроизводителям хорошую возможность расширить рынок сбыта и представить собственную продукцию в магазинах федеральных ритейлеров. Розничные сети в свою очередь расширяют ассортимент местных продуктов и привлекают дополнительное внимание покупателей", — приводятся в сообщении слова Исаевича.Руководитель КМСП напомнил, что корпорация сопровождает создание "Фермерских островков" на всех этапах: от подбора локации с наибольшим трафиком и открытия первого магазина до масштабирования на весь регион. При этом оператор торговой точки может привлечь финансирование в МСП Банке в рамках специального кредитного продукта.Оператором первого "Фермерского островка" в Ижевске стал сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Наш фермер". Он объединил 30 фермеров из разных районов Удмуртской Республики.Для размещения продукции на полках "Фермерского островка" производителям достаточно иметь сертификаты на свою продукцию и быть зарегистрированными в регионе, пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин."Фермерский островок" работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих в рамках кооперации. В настоящее время "Фермерские островки" уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске и Иваново. До конца 2022 года в регионах России будет открыто порядка двух десятков новых торговых точек. Проект реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП, подать заявку на открытие островка можно через МСП.РФ.

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россия

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, ижевск