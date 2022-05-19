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Путин: принятие Волжской Булгарией ислама стало вехой в истории России - РИА Новости, 19.05.2022
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Путин: принятие Волжской Булгарией ислама стало вехой в истории России
Путин: принятие Волжской Булгарией ислама стало вехой в истории России - РИА Новости, 19.05.2022
Путин: принятие Волжской Булгарией ислама стало вехой в истории России
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:12
2022-05-19T18:13
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
организация исламского сотрудничества
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас и поздравляю с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией – значимым событием для мусульманской уммы России и мира и, конечно, для всей нашей страны", - говорится в сообщении.Президент РФ отметил, что на эти торжества в Республику Татарстан приехали гости из десятков государств – политики, религиозные и общественные деятели, представители научных и творческих кругов, средств массовой информации."Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины, оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах – неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия", - добавляется в сообщении.Путин подчеркнул, что нынешнее поколение мусульман России с уважением относится к традициям и обычаям своих предков. В ходе проведения специальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность. Важно, что российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей страны. Это наглядно подтверждают нынешние мероприятия и, прежде всего, XIII Международный экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanSummit 2022" и очередное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир".По словам президента РФ, придается большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами – как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Координируются усилия в решении многих важных проблем региональной и глобальной повестки дня, проводятся выступления против использования в международных отношениях шантажа, дискриминационных мер, политического и экономического диктата. Рассчитывается, что также будет наращиваться взаимовыгодное, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах."Убежден, что встречи в рамках проходящих мероприятий будут способствовать свободному обмену мнениями, а также запуску новых перспективных и полезных инициатив. Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго", - говорится в сообщении.
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республика татарстан (татарстан), россия, организация исламского сотрудничества, владимир путин
18:12 19.05.2022 (обновлено: 18:13 19.05.2022)
 

Путин: принятие Волжской Булгарией ислама стало вехой в истории России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники XIII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2022" в Казани.
Участники XIII Международного экономического саммита Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2022 в Казани. - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники XIII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2022" в Казани.
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас и поздравляю с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией – значимым событием для мусульманской уммы России и мира и, конечно, для всей нашей страны", - говорится в сообщении.
Президент РФ отметил, что на эти торжества в Республику Татарстан приехали гости из десятков государств – политики, религиозные и общественные деятели, представители научных и творческих кругов, средств массовой информации.
"Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины, оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах – неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия", - добавляется в сообщении.
Путин подчеркнул, что нынешнее поколение мусульман России с уважением относится к традициям и обычаям своих предков. В ходе проведения специальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане проявляют стойкость, мужество и самоотверженность. Важно, что российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей страны. Это наглядно подтверждают нынешние мероприятия и, прежде всего, XIII Международный экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanSummit 2022" и очередное заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир".
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Выставку к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией открыли в Госдуме
По словам президента РФ, придается большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами – как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Координируются усилия в решении многих важных проблем региональной и глобальной повестки дня, проводятся выступления против использования в международных отношениях шантажа, дискриминационных мер, политического и экономического диктата. Рассчитывается, что также будет наращиваться взаимовыгодное, продуктивное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.
"Убежден, что встречи в рамках проходящих мероприятий будут способствовать свободному обмену мнениями, а также запуску новых перспективных и полезных инициатив. Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго", - говорится в сообщении.
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияОрганизация исламского сотрудничестваВладимир Путин
 
 
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