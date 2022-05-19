В Тверской области реализуют инвестпроекты по развитию территорий
© Пресс-служба Правительства Тверской областиВ Тверской области реализуют инвестпроекты по развитию территорий
ТВЕРЬ, 19 мая – РИА Новости. В Осташковском городском округе планируется реализовать масштабный инвестиционный проект, предусматривающий создание образовательного пространства "Эколофт", эко-деревни и других объектов, его реализация позволит создать более 160 новых рабочих мест и привлечь порядка 720 миллионов рублей инвестиций. Проект также предусматривает долгосрочное комплексное развитие округа, включая строительство детского сада и школы, ФАПов, реконструкцию объектов культуры и спорта, продолжение благоустройства набережной города Осташкова, строительство вертолётной площадки и велосипедного маршрута Москва-Петербург.
Как сообщает пресс–служба правительства Тверской области, вопросы реализации в регионе инвестиционных проектов в сфере туризма, развития социальной инфраструктуры рассматривались в четверг на заседании межведомственной комиссии при областном правительстве по земельным отношениям.
Кроме того, на заседании обсуждался масштабный инвестиционный проект в Твери "Восточный мост" в сфере комплексного развития территории, предусматривающий строительство жилых кварталов, школы, детского сада, пристани, зон отдыха.
Еще один рассмотренный инвестиционный проект касался Бологовского района – там планируется обустройство глэмпингов, эко-поселений, создание современного дома отдыха. Его реализация, как ожидается, позволит создать 100 новых рабочих мест, инвестиции в развитие туристических и инфраструктурных объектов составят около 1 миллиарда рублей.
Выступивший на заседании губернатор области Игорь Руденя отметил, что на уровне области важно обеспечивать оперативное принятие решений, необходимых для максимально быстрого и успешного воплощения заявленных инвесторами планов в жизнь.