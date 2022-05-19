https://ria.ru/20220519/investproekty-1789553205.html

В Тверской области реализуют инвестпроекты по развитию территорий

В Тверской области реализуют инвестпроекты по развитию территорий - РИА Новости, 19.05.2022

В Тверской области реализуют инвестпроекты по развитию территорий

В Осташковском городском округе планируется реализовать масштабный инвестиционный проект, предусматривающий создание образовательного пространства "Эколофт",... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:28

2022-05-19T18:28

2022-05-19T18:28

тверская область

бологовский район

экономика

жилье

тверь

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 19 мая – РИА Новости. В Осташковском городском округе планируется реализовать масштабный инвестиционный проект, предусматривающий создание образовательного пространства "Эколофт", эко-деревни и других объектов, его реализация позволит создать более 160 новых рабочих мест и привлечь порядка 720 миллионов рублей инвестиций. Проект также предусматривает долгосрочное комплексное развитие округа, включая строительство детского сада и школы, ФАПов, реконструкцию объектов культуры и спорта, продолжение благоустройства набережной города Осташкова, строительство вертолётной площадки и велосипедного маршрута Москва-Петербург.Как сообщает пресс–служба правительства Тверской области, вопросы реализации в регионе инвестиционных проектов в сфере туризма, развития социальной инфраструктуры рассматривались в четверг на заседании межведомственной комиссии при областном правительстве по земельным отношениям.Кроме того, на заседании обсуждался масштабный инвестиционный проект в Твери "Восточный мост" в сфере комплексного развития территории, предусматривающий строительство жилых кварталов, школы, детского сада, пристани, зон отдыха.Еще один рассмотренный инвестиционный проект касался Бологовского района – там планируется обустройство глэмпингов, эко-поселений, создание современного дома отдыха. Его реализация, как ожидается, позволит создать 100 новых рабочих мест, инвестиции в развитие туристических и инфраструктурных объектов составят около 1 миллиарда рублей.Выступивший на заседании губернатор области Игорь Руденя отметил, что на уровне области важно обеспечивать оперативное принятие решений, необходимых для максимально быстрого и успешного воплощения заявленных инвесторами планов в жизнь.

https://ria.ru/20220512/dorogi-1788150019.html

бологовский район

тверь

тверская область

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Алёна Пава

бологовский район, экономика, жилье, тверь, игорь руденя, тверская область