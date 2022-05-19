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Блинкен обвинил Россию в якобы использовании голода как инструмента войны - РИА Новости, 19.05.2022
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Блинкен обвинил Россию в якобы использовании голода как инструмента войны
Блинкен обвинил Россию в якобы использовании голода как инструмента войны - РИА Новости, 19.05.2022
Блинкен обвинил Россию в якобы использовании голода как инструмента войны
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в якобы использования ситуации с продовольственным кризисом в качестве инструмента войны. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:26
2022-05-19T23:13
в мире
совет безопасности оон
россия
украина
донбасс
энтони блинкен
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в якобы использования ситуации с продовольственным кризисом в качестве инструмента войны."В 2018 году Совет безопасности принял резолюцию 2417, которая осудила использование голода гражданских лиц в качестве инструмента войны и отметила, что подобное использование может составлять военное преступление", - сказал Блинкен на заседании СБ ООН.По его словам, "несоблюдение РФ этой резолюции является лишь последним примером использования правительством голода мирных граждан в целях продвижения своих целей".Он обвинил РФ в контексте операции на Украине в препятствовании осуществлению морской торговли с Украиной. Госсекретарь также заявил, что Россия якобы многократно наносила удары по украинским портам и сказал, что российская сторона похищает продовольствие с украинских складов.Никаких доказательств своим словам госсекретарь не привел."Продовольствие для миллионов украинцев и миллионов жителей по всему миру в буквальном смысле находится в заложниках у российских военных", - заявил он, также не приведя никаких подтверждающих этот тезис данных.Госсекретарь призвал членов СБ ООН и вообще Организации Объединенных Наций оказать давление на Россию, "чтобы та прекратила действия, которые усугубляют продовольственный кризис на Украине и по всему миру".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html
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в мире, совет безопасности оон, россия, украина, донбасс, энтони блинкен
21:26 19.05.2022 (обновлено: 23:13 19.05.2022)
 
Блинкен обвинил Россию в якобы использовании голода как инструмента войны

Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в якобы использовании голода как инструмента войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в якобы использования ситуации с продовольственным кризисом в качестве инструмента войны.
"В 2018 году Совет безопасности принял резолюцию 2417, которая осудила использование голода гражданских лиц в качестве инструмента войны и отметила, что подобное использование может составлять военное преступление", - сказал Блинкен на заседании СБ ООН.
По его словам, "несоблюдение РФ этой резолюции является лишь последним примером использования правительством голода мирных граждан в целях продвижения своих целей".
Он обвинил РФ в контексте операции на Украине в препятствовании осуществлению морской торговли с Украиной. Госсекретарь также заявил, что Россия якобы многократно наносила удары по украинским портам и сказал, что российская сторона похищает продовольствие с украинских складов.
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Никаких доказательств своим словам госсекретарь не привел.
"Продовольствие для миллионов украинцев и миллионов жителей по всему миру в буквальном смысле находится в заложниках у российских военных", - заявил он, также не приведя никаких подтверждающих этот тезис данных.
Госсекретарь призвал членов СБ ООН и вообще Организации Объединенных Наций оказать давление на Россию, "чтобы та прекратила действия, которые усугубляют продовольственный кризис на Украине и по всему миру".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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