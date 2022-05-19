https://ria.ru/20220519/golod-1789611039.html

Блинкен обвинил Россию в якобы использовании голода как инструмента войны

Блинкен обвинил Россию в якобы использовании голода как инструмента войны - РИА Новости, 19.05.2022

Блинкен обвинил Россию в якобы использовании голода как инструмента войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в якобы использования ситуации с продовольственным кризисом в качестве инструмента войны. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:26

2022-05-19T21:26

2022-05-19T23:13

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ООН, 19 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в якобы использования ситуации с продовольственным кризисом в качестве инструмента войны."В 2018 году Совет безопасности принял резолюцию 2417, которая осудила использование голода гражданских лиц в качестве инструмента войны и отметила, что подобное использование может составлять военное преступление", - сказал Блинкен на заседании СБ ООН.По его словам, "несоблюдение РФ этой резолюции является лишь последним примером использования правительством голода мирных граждан в целях продвижения своих целей".Он обвинил РФ в контексте операции на Украине в препятствовании осуществлению морской торговли с Украиной. Госсекретарь также заявил, что Россия якобы многократно наносила удары по украинским портам и сказал, что российская сторона похищает продовольствие с украинских складов.Никаких доказательств своим словам госсекретарь не привел."Продовольствие для миллионов украинцев и миллионов жителей по всему миру в буквальном смысле находится в заложниках у российских военных", - заявил он, также не приведя никаких подтверждающих этот тезис данных.Госсекретарь призвал членов СБ ООН и вообще Организации Объединенных Наций оказать давление на Россию, "чтобы та прекратила действия, которые усугубляют продовольственный кризис на Украине и по всему миру".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, совет безопасности оон, россия, украина, донбасс, энтони блинкен